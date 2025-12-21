Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Βίντεο: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τον 10ο κύκλο του MasterChef
Βίντεο: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τον 10ο κύκλο του MasterChef
Στο τρέιλερ της νέας σεζόν πρωταγωνιστεί ένα παιδί που εμφανίζεται νεογέννητο και σήμερα είναι πλέον 10 ετών
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τον 10ο κύκλο του MasterChef. Ο τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής επιστρέφει στο STAR με τον Πάνο Ιωαννίδη, τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και τον Σωτήρη Κοντιζά να μπαίνουν ξανά στο πλατό αναζητώντας τον επόμενο Έλληνα MasterChef.
Στο τρέιλερ της νέας σεζόν πρωταγωνιστεί ένα παιδί που εμφανίζεται νεογέννητο και σήμερα είναι πλέον 10 ετών. «Μεγάλωσες», του λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Μαζί μεγαλώνουμε», του απαντά με ο μικρός πρωταγωνιστής.
Στο τρέιλερ της νέας σεζόν πρωταγωνιστεί ένα παιδί που εμφανίζεται νεογέννητο και σήμερα είναι πλέον 10 ετών. «Μεγάλωσες», του λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Μαζί μεγαλώνουμε», του απαντά με ο μικρός πρωταγωνιστής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα