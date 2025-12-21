Βίντεο: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τον 10ο κύκλο του MasterChef
Βίντεο: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τον 10ο κύκλο του MasterChef

Στο τρέιλερ της νέας σεζόν πρωταγωνιστεί ένα παιδί που εμφανίζεται νεογέννητο και σήμερα είναι πλέον 10 ετών

Βίντεο: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τον 10ο κύκλο του MasterChef
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για τον 10ο κύκλο του MasterChef. Ο τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής επιστρέφει στο STAR με τον Πάνο Ιωαννίδη, τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και τον Σωτήρη Κοντιζά να μπαίνουν ξανά στο πλατό αναζητώντας τον επόμενο Έλληνα MasterChef.

Στο τρέιλερ της νέας σεζόν πρωταγωνιστεί ένα παιδί που εμφανίζεται νεογέννητο και σήμερα είναι πλέον 10 ετών. «Μεγάλωσες», του λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Μαζί μεγαλώνουμε», του απαντά με ο μικρός πρωταγωνιστής.

