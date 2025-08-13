Ο Γιώργος Νινιός είναι υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards
Για τον ρόλο του Δημητρού στην «Παραλία»
Μετά την ερμηνεία του ως Δημητρός στη σειρά «Παραλία» της ΕΡΤ, ο Γιώργος Νινιός βλέπει το ταλέντο του να αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο, καθώς είναι υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025. Η σειρά, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό και αποθεώθηκε για την παραγωγή της, κατάφερε να ξεχωρίσει και εκτός συνόρων, αποσπώντας δύο σημαντικές υποψηφιότητες, για την Καλύτερη Σειρά και για την Καλύτερη Ερμηνεία.
Ο ίδιος ο ηθοποιός γνωστοποίησε την είδηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, ανάρτησε τις φωτογραφίες των υποψηφιοτήτων και στη λεζάντα που τις συνοδεύει έγραψε: «Ο Γιώργος Νινιός είναι υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 (@seouldramaawards) για την εκπληκτική ερμηνεία του στον ρόλο του Δημητρού στη σειρά Παραλία της ΕΡΤ. Η σειρά δεν ξεχωρίζει μόνο για την αριστοτεχνική της παραγωγή, αλλά κέρδισε δύο υποψηφιότητες, για την Καλύτερη Σειρά και για την Καλύτερη Ερμηνεία, αναδεικνύοντας το ταλέντο της και στον διεθνή χώρο».
Ο Γιώργος Νινιός θα ανταγωνιστεί ιδιαίτερα γνωστά ονόματα, όπως τον Άνταμ Σκοτ, πρωταγωνιστή της δεύτερης σεζόν του «Severance» και τον Όουεν Κούπερ, γνωστό από τη σειρά «Adolescence». Οι φετινές υποψηφιότητες περιλαμβάνουν 24 παραγωγές και 32 καλλιτέχνες από 50 χώρες, με την Κέιτ Μπλάνσετ να ξεχωρίζει επίσης ως υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού.
Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει τον Σεπτέμβριο, ενώ η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου, με ζωντανή μετάδοση από το SBS και ταυτόχρονη προβολή στο επίσημο κανάλι των Seoul International Drama Awards στο YouTube. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή τόσο για τον Γιώργο Νινιό όσο και για την ελληνική τηλεόραση, που βλέπει μια δική της παραγωγή να κερδίζει θέση ανάμεσα στις κορυφαίες του κόσμου.
