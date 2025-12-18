Η Μπιάνκα Σενσόρι εξήγησε γιατί κάνει εκκεντρικές εμφανίσεις με αποκαλυπτικά ρούχα
Η αρχιτέκτονας μίλησε για τη δημόσια εικόνα της και την κριτική που δέχεται μέσα από μία διαφορετική συνέντευξη που παραχώρησε
Τον λόγο που κάνει εκκεντρικές εμφανίσεις και συχνά κυκλοφορεί δημόσια με αποκαλυπτικά look εξήγησε η Μπιάνκα Σενσόρι μέσα από μία διαφορετική συνέντευξη, που παραχώρησε.
Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ εμφανίστηκε σε μία ιδιότυπη συνέντευξη στο «Interview Magazine», όπου ένα άλλο πρόσωπο απαντούσε εκ μέρους της για τη δημόσια εικόνα της και τις αντιδράσεις που συχνά προκαλεί. Πιο αναλυτικά, η 30χρονη αρχιτέκτονας επέλεξε μια μη συμβατική προσέγγιση στη συνέντευξή της, καθώς στις ερωτήσεις απαντούσε μια νεαρή γυναίκα που φορούσε μάσκα εμπνευσμένη από την εικόνα της Σενσόρι. Εκείνη λειτουργούσε ουσιαστικά ως εκπρόσωπός της, αποδίδοντας τις σκέψεις της για την εικόνα της και την κριτική που συχνά δέχεται.
Σε ερώτηση για το αν έχει αισθανθεί ποτέ «εγκλωβισμένη» στην εικόνα της, η γυναίκα απάντησε ότι «μια γυναίκα στη δημόσια σφαίρα αναγκάζεται να παρακολουθεί εκδοχές του εαυτού της να πολλαπλασιάζονται χωρίς τη συναίνεσή της». Όπως ανέφερε, «οι άνθρωποι προβάλλουν, επινοούν και διαγράφουν στοιχεία». Η ίδια τοποθέτηση ξεκαθάριζε ότι δεν πρόκειται για ομολογία εγκλωβισμού, αλλά για μια πράξη επαναδιεκδίκησης της εικόνας της. «Δεν είναι παγιδευμένη στην εικόνα της. Την κάνει πιο έντονη, μέχρι το πρωτότυπο να γίνει μύθος», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε ερώτηση για το αν αναμένει ή φοβάται την αρνητική κριτική, η απάντηση ήταν ότι η Σενσόρι αντιμετωπίζει τα social media με ουδέτερο τρόπο. «Δεν επενδύει συναισθηματικά σε αυτά, αλλά τα βλέπει ως έναν χώρο όπου η αντίληψη μεταβάλλεται γρήγορα και δημόσια», ειπώθηκε στη συνέντευξη.
Η Μπιάνκα Σενσόρι ήρθε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τη σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ, με τον οποίο άρχισε να εμφανίζεται δημόσια το 2022. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 2022, λίγες εβδομάδες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του Γουέστ από την Κιμ Καρντάσιαν.
Σημειώνεται ότι η αρχιτέκτονας έχει απασχολήσει συχνά τα Μέσα για τις ενδυματολογικές της επιλογές, με πιο χαρακτηριστική την εμφάνισή της στα Grammy το 2025, όταν πόζαρε στο κόκκινο χαλί, δίπλα στον ράπερ, με ένα διαφανές μίνι φόρεμα, ενώ δεν είχε φορέσει εσώρουχο μέσα από αυτό.
Η Μπιάνκα Σενσόρι ήρθε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τη σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ, με τον οποίο άρχισε να εμφανίζεται δημόσια το 2022. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 2022, λίγες εβδομάδες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του Γουέστ από την Κιμ Καρντάσιαν.
Σημειώνεται ότι η αρχιτέκτονας έχει απασχολήσει συχνά τα Μέσα για τις ενδυματολογικές της επιλογές, με πιο χαρακτηριστική την εμφάνισή της στα Grammy το 2025, όταν πόζαρε στο κόκκινο χαλί, δίπλα στον ράπερ, με ένα διαφανές μίνι φόρεμα, ενώ δεν είχε φορέσει εσώρουχο μέσα από αυτό.
