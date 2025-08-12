Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Η Σενσόρι φωτογραφήθηκε μέσα σε «φούσκα» και ανησύχησε τους θαυμαστές της - Τι της γράφουν
Νέες αντιδράσεις για πιθανό έλεγχο από τον σύζυγό της
Ανησυχία προκάλεσε στους θαυμαστές της η τελευταία ανάρτηση της Μπιάνκα Σενσόρι, συζύγου του Κάνιε Γουέστ.
Η 30χρονη αρχιτέκτονας δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες όπου ποζάρει μέσα σε μια διάφανη «φούσκα», φορώντας ένα ασημί κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ και ψηλοτάκουνα παπούτσια.
Πολλοί σχολίασαν πως η εικόνα παραπέμπει σε «συμβολικό εγκλωβισμό», εκφράζοντας φόβους ότι η Σενσόρι ελέγχεται από τον σύζυγό της και επικράτησε ανησυχία για τις πρόσφατες εμφανίσεις της, θεωρώντας ότι δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική της προσωπικότητα.
Κάποιοι στην ενότητα των σχολίων της ανάρτησης, την προτρέπουν να απομακρυνθεί από οποιονδήποτε τη «χρησιμοποιεί» ή τη «χειραγωγεί» ώστε να ντύνεται με τρόπο που την εκθέτει, ενώ άλλοι τονίζουν ότι η προσωπική της αξία δεν πρέπει να θυσιάζεται για χάρη ενός άντρα ή των χρημάτων. Υπήρχαν επίσης και πιο σκληρά σχόλια που χαρακτηρίζουν τις επιλογές της «γελοίες» και την εικόνα της «προσβλητική», αποδίδοντας ευθύνη στον Κάνιε Γουέστ για το πώς παρουσιάζεται δημόσια.
Από τότε που παντρεύτηκαν το 2022, η Σενσόρι εμφανίζεται συχνά με προκλητικές ή σχεδόν ανύπαρκτες ενδυματολογικές επιλογές, ενώ σε περιστατικό στα βραβεία Grammy του 2025 είχε προκαλέσει αντιδράσεις όταν αποκάλυψε το γυμνό σώμα της μπροστά στις κάμερες, με τον Γουέστ να παρακολουθεί.
Ο ίδιος έχει δηλώσει πως έχει «έγκριση» σε ό,τι φορά η Σενσόρι, ισχυριζόμενος ότι δεν την πιέζει, αλλά εκείνη δεν θα μπορούσε να το κάνει χωρίς να συμφωνήσει.
