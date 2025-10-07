Κιμ Καρντάσιαν: Η νέα εμφάνισή της θύμισε σε πολλούς την Μπιάνκα Σενσόρι - Την κατηγορούν ότι αντέγραψε το look της
Η τηλεπερσόνα εμφανίστηκε στο Παρίσι με κοντά μαλλιά και μία αποκαλυπτική ενδυματολογική επιλογή - Πολλοί θεώρησαν ότι μιμήθηκε τη νυν σύζυγο του Κάνιε Γουέστ
Μία νέα εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων για το εάν αντιγράφει το στυλ της Μπιάνκα Σενσόρι, νυν συζύγου του πρώην της, Κάνιε Γουέστ.
Η διάσημη τηλεπερσόνα εντυπωσίασε τους θαυμαστές της με μια εντελώς διαφορετική εικόνα, σε έξοδό της στο Παρίσι. Συγκεκριμένα, εγκατέλειψε τα χαρακτηριστικά μακριά μαλλιά της, επιλέγοντας ένα κοντό look σαν αυτό που είχε η Σενσόρι στο παρελθόν.
Εκτός από το χτένισμά της, σχολιάστηκε και το ντύσιμό της, καθώς η Καρντάσιαν φόρεσε ένα διάφανο μπεζ τοπ χωρίς σουτιέν, που άφηνε ακάλυπτη τη μέση της. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με μια μακριά ασορτί φούστα. Σε σχετική ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κιμ Καρντάσιαν έγραψε στη λεζάντα: «90’s Μαρτέν Μαρζιέλα».
Εκτός από τα θετικά σχόλια που έλαβε κάτω από τη δημοσίευσή της, πολλοί παρατήρησαν ομοιότητες με το στυλ της Σενσόρι. «Μπιάνκα Σενσόρι, εσύ είσαι;» έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος έγραψε: «Μοιάζει ακριβώς με την Μπιάνκα Σενσόρι» και ένας τρίτος πρόσθεσε αστειευόμενος: «Αυτό θα κάνει τον Κάνιε να χάσει τον έλεγχο».
Η Μπιάνκα Σενσόρι, που παντρεύτηκε τον Κάνιε Γουέστ τον Δεκέμβριο του 2022, έχει σχολιαστεί αρκετές φορές για τα αποκαλυπτικά ρούχα της και το κοντό κούρεμα στα μαλλιά της. Στα φετινά Grammy, η αρχιτέκτονας από την Αυστραλία είχε προκαλέσει αίσθηση με μια τολμηρή εμφάνιση, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις συγκρίσεις με την Καρντάσιαν.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο γυναίκες συγκρίνονται. Πέρυσι, οι θαυμαστές τους εντόπισαν κι άλλες ομοιότητες στις εμφανίσεις τους, όταν η Καρντάσιαν φωτογραφήθηκε με λευκό τοπ και εσώρουχο, ένα look που πολλοί θεώρησαν «αντιγραφή» της Σενσόρι. «Η Μπιάνκα πολλαπλασιάστηκε», έγραψε κάποιος τότε, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «ΚιμΚα Σενσόρι».
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/Ideal Image
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/Ideal Image
