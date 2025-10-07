Κιμ Καρντάσιαν: Η νέα εμφάνισή της θύμισε σε πολλούς την Μπιάνκα Σενσόρι - Την κατηγορούν ότι αντέγραψε το look της
Κιμ Καρντάσιαν Μπιάνκα Σενσόρι εμφάνιση look

 Η τηλεπερσόνα εμφανίστηκε στο Παρίσι με κοντά μαλλιά και μία αποκαλυπτική ενδυματολογική επιλογή - Πολλοί θεώρησαν ότι μιμήθηκε τη νυν σύζυγο του Κάνιε Γουέστ

Ελένη Μήτση
Μία νέα εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων για  το εάν αντιγράφει το στυλ της Μπιάνκα Σενσόρι νυν συζύγου του πρώην της, Κάνιε Γουέστ.

Η διάσημη τηλεπερσόνα εντυπωσίασε τους θαυμαστές της με μια εντελώς διαφορετική εικόνα, σε έξοδό της στο Παρίσι. Συγκεκριμένα, εγκατέλειψε τα χαρακτηριστικά μακριά μαλλιά της, επιλέγοντας ένα κοντό look σαν αυτό που είχε η Σενσόρι στο παρελθόν.

 Εκτός από το χτένισμά της, σχολιάστηκε και το ντύσιμό της, καθώς η Καρντάσιαν φόρεσε ένα διάφανο μπεζ τοπ χωρίς σουτιέν, που άφηνε ακάλυπτη τη μέση της. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με μια μακριά ασορτί φούστα. Σε σχετική ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κιμ Καρντάσιαν έγραψε στη λεζάντα: «90’s Μαρτέν Μαρζιέλα».

Δείτε την ανάρτησή της

kim


snapinsta_to_559281705_18718659532060659_7309815591440263588_n
snapinsta_to_559459386_18718659523060659_5081320645088821663_n
snapinsta_to_559758820_18718659487060659_4361676800000726249_n
snapinsta_to_559799324_18718659568060659_6291586459229540151_n
snapinsta_to_560455946_18718659478060659_5178676895489604457_n
snapinsta_to_560353626_18718659514060659_592329011294706930_n
snapinsta_to_561618531_18718659469060659_7826628891427687751_n
snapinsta_to_560769944_18718659541060659_1379820790547743615_n
snapinsta_to_561149039_18718659505060659_297903898040977938_n
snapinsta_to_560581556_18718659496060659_4243964048522948122_n

Εκτός από τα θετικά σχόλια που έλαβε κάτω από τη δημοσίευσή της, πολλοί παρατήρησαν ομοιότητες με το στυλ της Σενσόρι. «Μπιάνκα Σενσόρι, εσύ είσαι;» έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος έγραψε: «Μοιάζει ακριβώς με την Μπιάνκα Σενσόρι» και ένας τρίτος πρόσθεσε αστειευόμενος: «Αυτό θα κάνει τον Κάνιε να χάσει τον έλεγχο».

Δείτε εδώ την Μπιάνκα Σενσόρι με κοντά μαλλιά


Η Μπιάνκα Σενσόρι, που παντρεύτηκε τον Κάνιε Γουέστ τον Δεκέμβριο του 2022, έχει σχολιαστεί αρκετές φορές για τα αποκαλυπτικά ρούχα της και το κοντό κούρεμα στα μαλλιά της. Στα φετινά Grammy, η αρχιτέκτονας από την Αυστραλία είχε προκαλέσει αίσθηση με μια τολμηρή εμφάνιση, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις συγκρίσεις με την Καρντάσιαν.

Η αποκαλυπτική εμφάνιση της Μπιάνκα Σενσόρι στα Grammy με τον Κάνιε Γουέστ
Κλείσιμο

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο γυναίκες συγκρίνονται. Πέρυσι, οι θαυμαστές τους εντόπισαν κι άλλες ομοιότητες στις εμφανίσεις τους, όταν η Καρντάσιαν φωτογραφήθηκε με λευκό τοπ  και εσώρουχο, ένα look που πολλοί θεώρησαν «αντιγραφή» της Σενσόρι. «Η Μπιάνκα πολλαπλασιάστηκε», έγραψε κάποιος τότε, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «ΚιμΚα Σενσόρι».

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/Ideal Image

Ελένη Μήτση
