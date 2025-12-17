Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Την Πέμπτη η αποτέφρωσή του
Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Την Πέμπτη η αποτέφρωσή του
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 73 του χρόνια από καρκίνο
Το τελευταίο αντίο θα πουν στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στα 73 του χρόνια μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο.
Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με μια ανάρτηση στο Facebook. Όπως έγραψε στη δημοσίευσή του: «Αποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας φίλο και ταλαντούχο συνάδελφο , έναν τους πιο ευγενικούς ανθρώπους της θεατρικής μας οικογένειας αύριο Πέμπτη στη 1.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Θα τον θυμόμαστε όλοι με άπειρη αγάπη και θαυμασμό…».
Δείτε την ανάρτησή του
Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με μια ανάρτηση στο Facebook. Όπως έγραψε στη δημοσίευσή του: «Αποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας φίλο και ταλαντούχο συνάδελφο , έναν τους πιο ευγενικούς ανθρώπους της θεατρικής μας οικογένειας αύριο Πέμπτη στη 1.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Θα τον θυμόμαστε όλοι με άπειρη αγάπη και θαυμασμό…».
Δείτε την ανάρτησή του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα