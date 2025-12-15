Το «αντίο» του Σπύρου Μπιμπίλα στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που γνώρισα στο θέατρο
Είχε μια λαμπρή καριέρα και ταυτόχρονα μια επιτυχημένη και αγαπημένη οικογένεια, έγραψε στην ανάρτησή του
Με μια ανάρτηση στα social media αποχαιρέτησε τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ, που έφυγε από τη ζωή στα 73 του χρόνια από καρκίνο, ο Σπύρος Μπιμπίλας.
Ο ηθοποιός δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους στο Instagram από δημόσια εμφάνιση και υπογράμμισε την ευγένεια του Αλμπέρτο Εσκενάζυ και τη σεμνότητα που τον διέκρινε.
Πιο αναλυτικά, έγραψε στην ανάρτησή του: «Αντίο αγαπημένε Αλμπέρτο μας. Μόλις μας πληροφόρησε η γλυκιά μας Σάρα πως μετά από περιπέτεια της υγείας του έφυγε από κοντά μας αυτός ο αγαπημένος φίλος και σεμνός συνάδελφος και συγγραφέας. Από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που γνώρισα στο θέατρο με μια λαμπρή καριέρα και ταυτόχρονα μια επιτυχημένη και αγαπημένη οικογένεια. Κουράγιο από όλους μας στη σύντροφό του και στα αγαπημένα του παιδιά, τον Λέοντα και τη Σάρα. Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ θα είναι πάντα στην καρδιά μας».
