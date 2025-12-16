Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Συγκινεί η σύζυγος του Αλμπέρτο Εσκενάζυ μίλησε για τις τελευταίες του στιγμές: Όλη η οικογένεια και οι φίλοι του ήμασταν εκεί
Όλοι τον υπεραγαπούσαν, τόνισε η Μαίρη Εσκενάζυ
Τις τελευταίες στιγμές του Αλμπέρτο Εσκενάζυ περιέγραψε η χήρα του. Η Μαίρη Εσκενάζυ μίλησε για τον ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή στα 73 του χρόνια από καρκίνο, τονίζοντας πως όλη η οικογένεια και οι φίλοι του ήταν στο πλευρό του. Όπως είπε, όλοι τον υπεραγαπούσαν.
«Ήταν πολύ ευγενής, είχε μια ευγένεια ευρωπαϊκή θα έλεγε κανείς γιατί οι γονείς του είχαν ζήσει στο εξωτερικό. Τα παιδιά μας συνεχίζουν το έργο του. Ήμασταν από παιδιά μαζί. Ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή, όχι μόνο εγώ, όλη η οικογένεια και οι φίλοι. Τον υπεραγαπούσαν», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.
Στη συνέχεια, εξήγησε πως έζησαν μαζί 45 χρόνια, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο συγγραφικό του έργο που επικεντρώθηκε στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, προτεραιότητές του ήταν η οικογένειά τους, η δουλειά του και τη συγγραφή των βιβλίων του. «Είμαι όπως είναι κάθε γυναίκα που χάνει τον σύζυγο της με τον οποίο ήταν μαζί 45 χρόνια. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν η οικογένειά του, η δουλειά του και να γράφει τα βιβλία του. Είχε γράψει ένα τεράστιο έργο, 2.500 σελίδες για ένα αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές του αιώνα μέχρι το 1945. Είχε γράψει το ''Άρωμα της πόλης'' πάλι αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη, ήταν η γενέτειρά του. Τη λάτρευε την πόλη του», μοιράστηκε.
