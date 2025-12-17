Τα Όσκαρ «μετακομίζουν» στο YouTube το 2029
Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών υπέγραψε πολυετή συμφωνία που δίνει στo YouTube τα αποκλειστικά δικαιώματα
Στο YouTube «μετακομίζουν» από το 2029 τα Όσκαρ. Σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στο Χόλιγουντ, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών υπέγραψε πολυετή συμφωνία που δίνει στο YouTube τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα των Όσκαρ, αρχής γενομένης από το 2029 με την 101η τελετή απονομής και έως το 2033. Το ABC, όπου η τελετή προβάλλεται εδώ και δεκαετίες, διατηρεί τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης έως το 2028.
Τα Όσκαρ —συμπεριλαμβανομένων της κάλυψης του κόκκινου χαλιού και περιεχομένου από τα παρασκήνια— θα είναι διαθέσιμα ζωντανά και δωρεάν για θεατές σε όλο τον κόσμο, καθώς και για τους συνδρομητές του YouTube TV στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι αρχιτέκτονες της συμφωνίας δήλωσαν ότι ελπίζουν πως η μεταφορά στο YouTube θα βοηθήσει να γίνουν τα Όσκαρ πιο προσβάσιμα στο «διαρκώς αυξανόμενο παγκόσμιο κοινό της Ακαδημίας», μέσα από δυνατότητες όπως υπότιτλοι για κωφούς/βαρήκοους και ηχητικά κανάλια σε πολλές γλώσσες.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι που προχωρούμε σε μια πολυδιάστατη παγκόσμια συνεργασία με το YouTube, ώστε να αποτελέσει το μελλοντικό “σπίτι” των Όσκαρ και του προγράμματος της Ακαδημίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους», δήλωσαν ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ, και η πρόεδρος της, Λινέτ Χάουελ Τέιλορ.
«Η Ακαδημία είναι ένας διεθνής οργανισμός και αυτή η συνεργασία θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε την πρόσβαση στο έργο της Ακαδημίας στο μεγαλύτερο δυνατό παγκόσμιο κοινό — κάτι που θα ωφελήσει τα μέλη μας και την κινηματογραφική κοινότητα. Αυτή η σύμπραξη θα αξιοποιήσει την τεράστια απήχηση του YouTube και θα εμπλουτίσει τα Όσκαρ και τα υπόλοιπα προγράμματα της Ακαδημίας με καινοτόμες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης, τιμώντας παράλληλα την κληρονομιά μας. Θα μπορούμε να γιορτάζουμε τον κινηματογράφο, να εμπνέουμε νέες γενιές δημιουργών και να προσφέρουμε πρόσβαση στην κινηματογραφική μας ιστορία σε μια πρωτοφανή παγκόσμια κλίμακα», πρόσθεσε.
«Τα Όσκαρ είναι ένας από τους θεμελιώδεις πολιτιστικούς μας θεσμούς, τιμώντας την αριστεία στην αφήγηση και στην καλλιτεχνική δημιουργία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του YouTube, Νιλ Μόχαν. «Η συνεργασία με την Ακαδημία για να φέρουμε αυτή τη γιορτή της τέχνης και της ψυχαγωγίας σε θεατές σε όλο τον κόσμο θα εμπνεύσει μια νέα γενιά δημιουργικότητας και φίλων του κινηματογράφου, παραμένοντας πιστή στη μακρά και ιστορική κληρονομιά των Όσκαρ».
«Τα Όσκαρ είναι ένας από τους θεμελιώδεις πολιτιστικούς μας θεσμούς, τιμώντας την αριστεία στην αφήγηση και στην καλλιτεχνική δημιουργία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του YouTube, Νιλ Μόχαν. «Η συνεργασία με την Ακαδημία για να φέρουμε αυτή τη γιορτή της τέχνης και της ψυχαγωγίας σε θεατές σε όλο τον κόσμο θα εμπνεύσει μια νέα γενιά δημιουργικότητας και φίλων του κινηματογράφου, παραμένοντας πιστή στη μακρά και ιστορική κληρονομιά των Όσκαρ».
