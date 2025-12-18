Διονύσης Στραβοράβδης: Ο καλός, ο κακός και... oι άγιοι

Τζάκετ Stone Island, attica, Τhe Department Store. Πουκάμισο και παντελόνι, Parthenis

Μπλούζα, Parthenis

Τζάκετ AllSaints, T-Shirt και παντελόνι Dsquared2, όλα attica, Τhe Department Store. Sneakers Converse, Sport & Fashion Freedom

Η τύχη; Το κάρμα; Ο προορισμός του; Οι επιλογές του; Κάτι, πάντως, τον έφερε να υποδύεται τους ρόλους του «κακού» στις δουλειές του, σαν να είναι μαγνήτης όλων των σκοταδιών αυτού του κόσμου. Και όταν τον γνωρίζεις καλύτερα, όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί καταρρέουν σαν τα τραπουλόχαρτα στην «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων». Πόσο μάλλον όταν μαθαίνεις πως αυτός ο άνθρωπος βουτάει το πινέλο του στα χρώματα αυγού -όπως όλοι οι ορθόδοξοι στο πνεύμα και το δόγμα καλλιτέχνες- για να ζωντανέψει Θεό, αγγέλους και αγίους. Οεξηγεί πώς τα καταφέρνει να ισοζυγίσει τα δίπολα της ζωής του.Σκοτεινό, γιατί καλείσαι να ψάξεις βαθύτερα συναισθήματα μέσα σου, να δουλέψεις τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού σου κι αυτό δυσκολεύει και πονάει. Μπορεί να ανακαλύψεις στοιχεία του χαρακτήρα σου που ίσως να μην ήξερες κι εσύ ο ίδιος ότι υπάρχουν. Βγαίνουν στην επιφάνεια τόσες πληγές και τόσα συναισθήματα που πρέπει να τα διαχειριστείς εσύ o ίδιος έναντι άλλου. Το θετικό, όμως, είναι ότι τελικά δεν είσαι εσύ αυτός ο «κακός», αλλά ένας άλλος.Κανέναν ρόλο και κανένα βάρος από το αντικείμενο της δουλειάς δεν παίρνω μαζί μου φεύγοντας. Είμαι άνθρωπος που μπορεί εύκολα να διαχωρίσει και να κλείσει τα κουτάκια της ημέρας. O,τι αφορά τη δουλειά μένει εκεί και μόνο εκεί. Είναι τόσο τοξική πλέον η καθημερινότητα που ίσα-ίσα, ένας ρόλος με πηγαίνει τελείως σε άλλη διάσταση, με ταξιδεύει στην απόλαυση και με ξεκουράζει.Να το αποφεύγω. Κάθε βράδυ στην προσευχή μου λέω «Θεέ μου, φύλαγέ με από το κακό και από τους κακούς ανθρώπους». Το κακό είναι κακό κι αν φαίνεται κι αν δεν φαίνεται! Το κακό μού φανερώνει την αδυναμία των ανθρώπων, την ανασφάλεια και το πόσο αμυντικός μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος για να καλύψει τον φόβο του.Με την αγιογραφία ξεχνάω τα πάντα, κάθε υλικό στοιχείο που σε κάνει γήινο. Η αγιογραφία με ενώνει με την προσευχή, άρα με το Θείο. Μπορώ να συγκεντρωθώ στην αγιογράφηση μιας εικόνας για ώρες. Μου βάζει το μυαλό και την ψυχή σε τάξη.Νομίζω πως ναι. Η αγιογραφία, ειδικά στις μέρες μας, λειτουργεί σαν φάρμακο. Οταν δουλεύεις έναν ρόλο, και συγκεκριμένα έναν «κακό», μαζεύεις πίεση, σκέψεις και προβληματισμούς. Οπότε, καλύτερη μετάβαση για την αποσυμφόρηση από μια κατάσταση σε μια άλλη δεν νομίζω να υπάρχει. Είναι η απόλυτη ισορροπία και προσγείωση.Με γοητεύει και πολύ. Επιδιώκω να συνδυάζω δύο τόσο αντίθετους κόσμους. Οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας τόσο καλά όσο και κακά στοιχεία. Κάποιοι δουλεύουν τα καλά του χαρακτήρα τους, κάποιοι τα κακά. Οπότε από μόνα τους τα στοιχεία αυτά βγαίνουν στην πορεία της ζωής μας. Ολοι καλούμαστε να δώσουμε σημασία σε αυτά, είτε τα θετικά είτε τα αρνητικά, κατά την εμφάνισή τους. Αυτή είναι η ζωή, η δουλειά με τον εαυτό μας. Αυτή είναι η γοητεία. Η σύγκρουση.Τον ίδιο. Εαυτό δεν μπορώ να αλλάξω. Ο ίδιος άνθρωπος που βρίσκεται μπροστά από μια κάμερα, λίγο αργότερα βρίσκεται μπροστά από μια εικόνα. Και στις δύο περιπτώσεις, καλούμαι να δουλέψω δύο πράγματα από το μηδέν και να το φτάσω στο δέκα. Για μένα δεν υπάρχει διαφορά στον εαυτό μου αλλά στον σκοπό μου.Η κάθε δουλειά έχει τη δυσκολία της. Και στις δύο περιπτώσεις προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος, και ως ηθοποιός και ως αγιογράφος. Αν έβαζα σε ζυγαριά τις δύο αυτές ιδιότητες, νομίζω ότι η ζυγαριά θα ήταν σε απόλυτη ισορροπία. Δεν ξεχωρίζω καμία ιδιότητά μου, αγαπώ τόσο την εικόνα, όσο και το θέατρο. Τα αγαπώ ισάξια, παίρνοντας από το καθένα διαφορετικά αλλά λυτρωτικά στοιχεία.Οτι ο άνθρωπος δεν είναι αλάνθαστος. Οτι ο άνθρωπος είναι αδύναμος μπροστά στο ιλαρό φως μιας εικόνας. Οτι μπορεί να ανακαλύπτει και να διορθώνει τον εαυτό του κάθε λεπτό, κάθε στιγμή.Τον εαυτό μου. Τις αδυναμίες και τις δυνάμεις που πριν από το θέατρο δεν είχα ανακαλύψει. Το συναίσθημα που απογυμνώνεται μπροστά στους συναδέλφους σου και το αντίθετο. Οτι οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε την υποκριτική στη ζωή μας υιοθετώντας έναν ρόλο για να κρυφτούμε πίσω από αυτόν. Οτι είμαστε όλοι καλύτεροι ηθοποιοί όταν χρησιμοποιούμε την υποκριτική εκτός δουλειάς. Μιλάω, φυσικά, για την καθημερινή μας ζωή, όπου για να καταφέρουμε να πετύχουμε τον σκοπό μας κρυβόμαστε πίσω από ρόλους. Και αυτό πονάει, γιατί η αλήθεια πονάει.Είναι καλό θεωρώ για έναν άνθρωπο να μη βλέπει τα πράγματα μονόπλευρα. Με όσο περισσότερα ασχολείται κανείς τόσο καλύτερο είναι για τον ίδιο και για τους άλλους γύρω του. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι μονοδιάστατος, ότι μπορεί να γίνει καλύτερος ανιχνεύοντας και άλλα αντικείμενα. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι πολύπλευρος, άρα πιστεύω ότι είναι ικανός για τα πάντα. Και για το καλό και για το κακό.Λύτρωση. Και χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη γιατί πιστεύω ότι ο «κακός», όπως και ο αγιογράφος, με τις πράξεις τους επιδιώκουν τη λύτρωση.