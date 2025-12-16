Ζωζώ Σαπουντζάκη: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι μια χαρά, λέει στενή φίλη της ηθοποιού

Σταυρίνα Ευστρατιάδου, δηλώνοντας ότι η ηθοποιός είναι καλά και δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας.





Σταυρίνα Ευστρατιάδου ανέφερε ότι η πρόσφατη περιπέτεια υγείας του συντρόφου της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Πύρρου Αναγνωστόπουλου δεν επέτρεψε στο ζευγάρι να πραγματοποιεί βραδινές εξόδους, όπως συνήθιζε να κάνει.



Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η ψυχολογία της ηθοποιού επηρεάστηκε τους τελευταίους έξι μήνες έπειτα από ορισμένα προβλήματα υγείας που πέρασε η ίδια. Πιο αναλυτικά, η στενή της φίλη είπε: