Ζωζώ Σαπουντζάκη: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι μια χαρά, λέει στενή φίλη της ηθοποιού
Η ψυχολογία της Ζωζώς επηρεάστηκε πάρα πολύ γιατί μέσα σε έξι μήνες πέρασε δύο φορές μια περιπέτεια υγείας, πρόσθεσε
Νεότερα για την υγεία της Ζωζώς Σαπουντζάκη μετέφερε η στενή της φίλη και μακιγιέρ, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, δηλώνοντας ότι η ηθοποιός είναι καλά και δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας.
Το πρωί της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, η στενή φίλη της Ζωζώς Σαπουντζάκη μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ξεκαθαρίζοντας τους λόγους, που η ηθοποιός απέχει τελευταία από τις δημόσιες εμφανίσεις. Πιο αναλυτικά, η Σταυρίνα Ευστρατιάδου ανέφερε ότι η πρόσφατη περιπέτεια υγείας του συντρόφου της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Πύρρου Αναγνωστόπουλου δεν επέτρεψε στο ζευγάρι να πραγματοποιεί βραδινές εξόδους, όπως συνήθιζε να κάνει.
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η ψυχολογία της ηθοποιού επηρεάστηκε τους τελευταίους έξι μήνες έπειτα από ορισμένα προβλήματα υγείας που πέρασε η ίδια. Πιο αναλυτικά, η στενή της φίλη είπε: «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, η Ζωζώ είναι μια χαρά. Ο σύντροφός της είχε μια περιπέτεια υγείας. Μπήκε στο νοσοκομείο και βγήκε. Είναι στο σπίτι και δεν έχει τη δυνατότητα να βγαίνει τα βράδια έξω για φαγητό. Η ψυχολογία της Ζωζώς επηρεάστηκε πάρα πολύ γιατί μέσα σε έξι μήνες πέρασε δύο φορές μια περιπέτεια υγείας και κάθε φορά είναι στην ανάρρωση. Και εγώ και η Ζωζώ μένουμε μέσα. Αυτό στέρησε τις βραδινές τους εξόδους. Πολύ σύντομα θα επανέλθει. Είναι μια χαρά. Και τώρα που μιλάμε είναι δίπλα μου και είναι μια χαρά».
