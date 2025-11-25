Αποστόλης Τότσικας για τα γενέθλια της Ρούλας Ρέβη: Είμαι πολύ τυχερός που σε έχω στη ζωή μου
Αποστόλης Τότσικας για τα γενέθλια της Ρούλας Ρέβη: Είμαι πολύ τυχερός που σε έχω στη ζωή μου
Η φωτογράφος έκλεισε τα 52 της χρόνια
Τα γενέθλιά της έχει η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας έκανε μια ανάρτηση για να της ευχηθεί δημόσια. Ο ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία της αγαπημένης του στα social media και εξέφρασε την αγάπη του για εκείνη.
Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Αποστόλης Τότσικας ανέβασε ένα στιγμιότυπο με τη Ρούλα Ρέβη να είναι ξαπλωμένη στο έδαφος, πάνω από μία ζωγραφιά σε σχήμα σταυρού. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του, ο ηθοποιός έγραψε για τα 52α γενέθλιά της: «Χρόνια πολλά Σταυρούλα μου. Σταυρούλα μας. Το φως σου να μας φωτίζει πάντα. Είμαι πολύ τυχερός που σε έχω στη ζωή μου!! Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα».
Δείτε τη δημοσίευση
