Τριαντάφυλλος: Με τη σύζυγό μου είμαστε σαν τον Καρβέλα με τη Βίσση
Το τελευταίο καιρό δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι παίρνει διαζύγιο
Για τις φήμες περί χωρισμού με τη σύζυγό του, Δήμητρα Σιαμπάνη, απάντησε ο Τριαντάφυλλος, παρομοιάζοντας την σχέση τους με εκείνη του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση. Ο τραγουδιστής χωρίς να ξεκαθαρίζει εάν οι φήμες είναι αληθινές, τόνισε πως υπάρχει μία ηρεμία και κανένα πρόβλημα ανάμεσά τους.
Ο 48χρονος, ο οποίος είναι παντρεμένος με τη Δήμητρα Σιαμπάνη από το 2014 και μαζί της έχει αποκτήσει έναν γιο, παραχώρησε δηλώσεις στο Πρωινό την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και, μεταξύ άλλων, άφησε κάποια υπονοούμενα σχετικά με το διαζύγιό τους. Αυτό που θέλει να κατανοήσει ο κόσμος, ωστόσο, είναι πως όλα κυλούν ομαλά ανάμεσα στο ζευγάρι.
Για την σχέση τους, συγκεκριμένα, ο Τριαντάφυλλος δήλωσε: «Είμαστε πολύ καλά εμείς, είμαστε πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ είμαστε πολύ καλά. Αυτό τα λέει όλα. Προχωράμε με το παιδί. Πολύ ωραία όλα, ηρεμία. Ηρεμία, τάξη και ασφάλεια, είμαστε πολύ πολύ ωραία, αυτό τα λέει όλα. Πώς λέμε Καρβέλας – Βίσση; Κάτι τέτοιο. Εμείς είμαστε καλύτερα όμως». Όταν ρωτήθηκε για τις φήμες περί διαζυγίου, απάντησε στη συνέχεια: «Τι να σου πω τώρα; Ακόμα δεν ξέρω. Άμα γίνουν αυτά θα τα πούμε όλα».
Δείτε το βίντεο
