Τριαντάφυλλος για τον γάμο του: Περνάμε μια κρίση με τη Δήμητρα, δεν είμαστε όπως ήμασταν
Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2003 και έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Νικόλα
Για την προσωπική του ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή στον γάμο του μίλησε ο Τριαντάφυλλος. Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι η σχέση του με τη σύζυγό του, Δήμητρα Σιαμπάνη περνάει μια κρίση.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Αγκαλιά του Φάνη», ο τραγουδιστής ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να άφηνε την Ελλάδα για να μετακομίσει στην Ιταλία. Τότε, σημείωσε ότι αν αυτό συνέβαινε, η Δήμητρα θα έμενε πίσω στην Ελλάδα. «Εγώ θα πήγαινα Ιταλία, η Δήμητρα δεν νομίζω. Θα το έκανα για το παιδί μου», είπε αρχικά και στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Περνάω μια κρίση, δεν είμαστε όπως ήμασταν. Θα δούμε τώρα, θα δείξει».
Σε δηλώσεις του στο παρελθόν, ο Τριαντάφυλλος είχε μιλήσει για την αρχή της σχέσης τους και είχε αποκαλύψει πόσο επίμονος ήταν στην προσπάθειά του να κερδίσει την καρδιά της συζύγου του. «Την κυνηγούσα τρία χρόνια. Πήγαινα κάτω από τη Βάρκιζα στο Πόρτο Ράφτη κάτω από το σπίτι της συνέχεια. Δε με ήθελε καθόλου. Πήγαινα κάτω από το σπίτι της βράδυ. Έκανα τέτοια πράγματα. Είχα και ένα pitbull, χαμός γινόταν, αφού τη γλίτωσα», είπε, περιγράφοντας την επίμονη προσπάθεια του να την πλησιάσει.
Η δήλωσή του ενισχύει τις φήμες που ήθελαν το ζευγάρι να αντιμετωπίζει προβλήματα στον γάμο του το τελευταίο διάστημα. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2003 και έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Νικόλα.
