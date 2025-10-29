Τριαντάφυλλος για τις φήμες χωρισμού: «Η σύζυγός μου δεν μου δίνει το δικαίωμα να μιλήσω, κάποια στιγμή θα τα πω όλα»
Τριαντάφυλλος για τις φήμες χωρισμού: «Η σύζυγός μου δεν μου δίνει το δικαίωμα να μιλήσω, κάποια στιγμή θα τα πω όλα»
Έχουμε ένα δέσιμο και δεν αλλάζει ποτέ, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Απαντήσεις σχετικά με τις φήμες που τον θέλουν να έχει χωρίσει από τη σύζυγό του, Δήμητρα Σιαμπάνη έδωσε ο Τριαντάφυλλος. Ο τραγουδιστής, ο οποίος είναι παντρεμένος από το 2014 και μαζί έχουν έναν γιο, τόνισε ότι η σχέση τους παραμένει δυνατή, ενωμένη και γεμάτη αγάπη, παρά τις δυσκολίες.
Αν και παραδέχτηκε ότι ο γάμος είναι «δύσκολο πράγμα» και η καθημερινότητα γεμάτη υποχρεώσεις και ταξίδια, τόνισε στην εκπομπή «Πρωινό» πως δεν θα επιβεβαιώσει, αλλά ούτε και θα διαψεύσει τις φήμες, καθώς η σύζυγός του δεν του έχει δώσει το «δικαίωμα να μιλήσει».
«Κάποια στιγμή όταν έρθει η ώρα, θα βγω και θα πω τι και πώς», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του δεσίματος που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. «Μέχρι στιγμής είμαστε καλά, ενωμένοι και αγαπημένοι. Είμαστε μαζί πάντα», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Επιπλέον, πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να πω τίποτα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μου δίνει η Δήμητρα το δικαίωμα να μιλήσω. Κάποια στιγμή θα τα πω όλα. Ο γάμος είναι δύσκολο πράγμα. Είμαστε μαζί 19 χρόνια. Έχουμε ένα δέσιμο και δεν αλλάζει ποτέ. Τώρα για τα ερωτικά τι να πω; Ταξιδεύω συνεχώς».
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής ρωτήθηκε για το Survivor, αλλά και την εκπομπή που παρουσίασε στο Open. «Το Survivor το αγαπάμε, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει. Είναι ανάλογα τι και πώς. Είναι ακόμα νωρίς. Δεν ξέρω τι πρόταση θα είναι και σε τι φάση θα είμαι», εξήγησε.
Τέλος, πρόσθεσε για την εκπομπή: «Ήταν πολύ ωραία εμπειρία το πρωινό, πήγε και πολύ καλά, απλά ήταν κουραστικό για εμένα, γιατί πήγαινα τραγουδούσα, μετά πήγαινα πάλι το πρωί».
Αν και παραδέχτηκε ότι ο γάμος είναι «δύσκολο πράγμα» και η καθημερινότητα γεμάτη υποχρεώσεις και ταξίδια, τόνισε στην εκπομπή «Πρωινό» πως δεν θα επιβεβαιώσει, αλλά ούτε και θα διαψεύσει τις φήμες, καθώς η σύζυγός του δεν του έχει δώσει το «δικαίωμα να μιλήσει».
«Κάποια στιγμή όταν έρθει η ώρα, θα βγω και θα πω τι και πώς», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του δεσίματος που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. «Μέχρι στιγμής είμαστε καλά, ενωμένοι και αγαπημένοι. Είμαστε μαζί πάντα», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Επιπλέον, πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να πω τίποτα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μου δίνει η Δήμητρα το δικαίωμα να μιλήσω. Κάποια στιγμή θα τα πω όλα. Ο γάμος είναι δύσκολο πράγμα. Είμαστε μαζί 19 χρόνια. Έχουμε ένα δέσιμο και δεν αλλάζει ποτέ. Τώρα για τα ερωτικά τι να πω; Ταξιδεύω συνεχώς».
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής ρωτήθηκε για το Survivor, αλλά και την εκπομπή που παρουσίασε στο Open. «Το Survivor το αγαπάμε, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει. Είναι ανάλογα τι και πώς. Είναι ακόμα νωρίς. Δεν ξέρω τι πρόταση θα είναι και σε τι φάση θα είμαι», εξήγησε.
Τέλος, πρόσθεσε για την εκπομπή: «Ήταν πολύ ωραία εμπειρία το πρωινό, πήγε και πολύ καλά, απλά ήταν κουραστικό για εμένα, γιατί πήγαινα τραγουδούσα, μετά πήγαινα πάλι το πρωί».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα