Τριαντάφυλλος για τις φήμες χωρισμού: «Η σύζυγός μου δεν μου δίνει το δικαίωμα να μιλήσω, κάποια στιγμή θα τα πω όλα»
GALA
Τριαντάφυλλος Φήμες Χωρισμός

Τριαντάφυλλος για τις φήμες χωρισμού: «Η σύζυγός μου δεν μου δίνει το δικαίωμα να μιλήσω, κάποια στιγμή θα τα πω όλα»

Έχουμε ένα δέσιμο και δεν αλλάζει ποτέ, πρόσθεσε ο τραγουδιστής

Τριαντάφυλλος για τις φήμες χωρισμού: «Η σύζυγός μου δεν μου δίνει το δικαίωμα να μιλήσω, κάποια στιγμή θα τα πω όλα»
Γεωργία Κοτζιά
20 ΣΧΟΛΙΑ
Απαντήσεις σχετικά με τις φήμες που τον θέλουν να έχει χωρίσει από τη σύζυγό του, Δήμητρα Σιαμπάνη έδωσε ο Τριαντάφυλλος. Ο τραγουδιστής, ο οποίος είναι παντρεμένος από το 2014 και μαζί έχουν έναν γιο, τόνισε ότι η σχέση τους παραμένει δυνατή, ενωμένη και γεμάτη αγάπη, παρά τις δυσκολίες.

Αν και παραδέχτηκε ότι ο γάμος είναι «δύσκολο πράγμα» και η καθημερινότητα γεμάτη υποχρεώσεις και ταξίδια, τόνισε στην εκπομπή «Πρωινό» πως δεν θα επιβεβαιώσει, αλλά ούτε και θα διαψεύσει τις φήμες, καθώς η σύζυγός του δεν του έχει δώσει το «δικαίωμα να μιλήσει».

«Κάποια στιγμή όταν έρθει η ώρα, θα βγω και θα πω τι και πώς», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του δεσίματος που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. «Μέχρι στιγμής είμαστε καλά, ενωμένοι και αγαπημένοι. Είμαστε μαζί πάντα», σημείωσε.

Δείτε το βίντεο

Επιπλέον, πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να πω τίποτα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μου δίνει η Δήμητρα το δικαίωμα να μιλήσω. Κάποια στιγμή θα τα πω όλα. Ο γάμος είναι δύσκολο πράγμα. Είμαστε μαζί 19 χρόνια. Έχουμε ένα δέσιμο και δεν αλλάζει ποτέ. Τώρα για τα ερωτικά τι να πω; Ταξιδεύω συνεχώς».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής ρωτήθηκε για το Survivor, αλλά και την εκπομπή που παρουσίασε στο Open. «Το Survivor το αγαπάμε, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει. Είναι ανάλογα τι και πώς. Είναι ακόμα νωρίς. Δεν ξέρω τι πρόταση θα είναι και σε τι φάση θα είμαι», εξήγησε.

Τέλος, πρόσθεσε για την εκπομπή: «Ήταν πολύ ωραία εμπειρία το πρωινό, πήγε και πολύ καλά, απλά ήταν κουραστικό για εμένα, γιατί πήγαινα τραγουδούσα, μετά πήγαινα πάλι το πρωί».

Ειδήσεις σήμερα:

Άνω-κάτω στην Κεντροαριστερά: Τι να τον κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης;

Το plan B Ερντογάν μετά το ναυάγιο με τα F-35 - Γιατί τα Eurofighter δεν δίνουν πλεονέκτημα στην Τουρκία

Λατινοπούλου: Να απολυθούν τα «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές
Γεωργία Κοτζιά
20 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Μια υπόσχεση που αξίζει να δοκιμάσεις

Η σειρά Nature’s Promise της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι κάτι περισσότερο από μια σειρά προϊόντων. Είναι μια υπόσχεση για ποιότητα, μια δέσμευση για υγεία, ένας δρόμος προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής αλλά και «Προϊόν της Χρονιάς» 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης