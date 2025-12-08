Ο Νίκος Καρβέλας τραγούδησε με την Άννα Βίσση στο Hotel Ermou, δείτε βίντεο

Δεκεμβρίου, ο συνθέτης πέρασε την ονομαστική του εορτή στο Hotel Ermou. Μέσα από βίντεο που προβλήθηκε στο «Καλύτερα δε γίνεται» παρουσιάστηκε η στιγμή που το πρώην ζευγάρι ερμήνευσε ένα διαχρονικό κομμάτι της Άννας Βίσση, το οποίο έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας, «Αντίστροφη μέτρηση».





Το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, η Άννα Βίσση έκανε έναρξη για δέκατη σεζόν στο Hotel Ermou. Η τραγουδίστρια συνοδευόμενη από την μπάντα της πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πρεμιέρα. Οι θαυμαστές της την αποθέωσαν, μεταφέροντας την ενέργειά της μέσω βίντεο που δημοσίευσαν στα social media.



Το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, η Άννα Βίσση έκανε έναρξη για δέκατη σεζόν στο Hotel Ermou. Η τραγουδίστρια συνοδευόμενη από την μπάντα της πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πρεμιέρα. Οι θαυμαστές της την αποθέωσαν, μεταφέροντας την ενέργειά της μέσω βίντεο που δημοσίευσαν στα social media.