Ο Νίκος Καρβέλας τραγούδησε με την Άννα Βίσση στο Hotel Ermou, δείτε βίντεο

Ο συνθέτης πέρασε την ονομαστική του εορτή στο μαγαζί όπου τραγουδάει η πρώην σύζυγός του

Ο Νίκος Καρβέλας τραγούδησε μαζί με την Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ο συνθέτης πέρασε την ονομαστική του εορτή στο Hotel Ermou. Μέσα από βίντεο που προβλήθηκε στο «Καλύτερα δε γίνεται» παρουσιάστηκε η στιγμή που το πρώην ζευγάρι ερμήνευσε ένα διαχρονικό κομμάτι της Άννας Βίσση, το οποίο έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας, «Αντίστροφη μέτρηση».

Το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, η Άννα Βίσση έκανε έναρξη για δέκατη σεζόν στο Hotel Ermou. Η τραγουδίστρια συνοδευόμενη από την μπάντα της πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πρεμιέρα. Οι θαυμαστές της την αποθέωσαν, μεταφέροντας την ενέργειά της μέσω βίντεο που δημοσίευσαν στα social media.

Η Άννα Βίσση έκανε πρεμιέρα στο Hotel Ερμού (1)
