Ο Νίκος Καρβέλας τραγούδησε με την Άννα Βίσση στο Hotel Ermou, δείτε βίντεο
Ο Νίκος Καρβέλας τραγούδησε με την Άννα Βίσση στο Hotel Ermou, δείτε βίντεο
Ο συνθέτης πέρασε την ονομαστική του εορτή στο μαγαζί όπου τραγουδάει η πρώην σύζυγός του
Ο Νίκος Καρβέλας τραγούδησε μαζί με την Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.
Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ο συνθέτης πέρασε την ονομαστική του εορτή στο Hotel Ermou. Μέσα από βίντεο που προβλήθηκε στο «Καλύτερα δε γίνεται» παρουσιάστηκε η στιγμή που το πρώην ζευγάρι ερμήνευσε ένα διαχρονικό κομμάτι της Άννας Βίσση, το οποίο έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας, «Αντίστροφη μέτρηση».
Δείτε το βίντεο
Το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, η Άννα Βίσση έκανε έναρξη για δέκατη σεζόν στο Hotel Ermou. Η τραγουδίστρια συνοδευόμενη από την μπάντα της πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πρεμιέρα. Οι θαυμαστές της την αποθέωσαν, μεταφέροντας την ενέργειά της μέσω βίντεο που δημοσίευσαν στα social media.
Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ο συνθέτης πέρασε την ονομαστική του εορτή στο Hotel Ermou. Μέσα από βίντεο που προβλήθηκε στο «Καλύτερα δε γίνεται» παρουσιάστηκε η στιγμή που το πρώην ζευγάρι ερμήνευσε ένα διαχρονικό κομμάτι της Άννας Βίσση, το οποίο έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας, «Αντίστροφη μέτρηση».
Δείτε το βίντεο
Το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, η Άννα Βίσση έκανε έναρξη για δέκατη σεζόν στο Hotel Ermou. Η τραγουδίστρια συνοδευόμενη από την μπάντα της πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πρεμιέρα. Οι θαυμαστές της την αποθέωσαν, μεταφέροντας την ενέργειά της μέσω βίντεο που δημοσίευσαν στα social media.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα