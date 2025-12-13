Δημήτρης Σκαρμούτσος: Δεν πήρα φράγκο από το MasterChef
Δημήτρης Σκαρμούτσος: Δεν πήρα φράγκο από το MasterChef
Δεν θα γύρναγα ξανά, ξεκαθάρισε ο σεφ
Ιδιαίτερα μικρές ήταν οι απολαβές του Δημήτρη Σκαρμούτσου από το MasterChef, όπως είπε ο ίδιος.
Ο σεφ που συμμετείχε ως κριτής στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής για δύο χρόνια διευκρίνισε ότι στον πρώτο κύκλο τα χρήματα που πήρε ήταν λίγα, ενώ στον επόμενο δεν πληρώθηκε καθόλου. Την ίδια στιγμή ξεκαθάρισε ότι δεν θα ήθελε να επιστρέψει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ανέφερε: «Δεν πήρα φράγκο από το MasterChef. Από το πρώτο πήρα πολύ λίγα, από το δεύτερο δεν πληρωθήκαμε σχεδόν καθόλου γιατί έκλεισε η εταιρεία παραγωγής. Ζητήσαμε να πληρωθούν όλοι οι τεχνικοί και εμείς… γεια».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, εξήγησε τον λόγο που αποχώρησε από το πρόγραμμα. «Έφυγα από το MasterChef γιατί τσακώθηκα με το κανάλι. Όταν είσαι σε ένα κανάλι που σε αφήνει να πεις αυτό που θες και ξαφνικά πας σε ένα άλλο κανάλι και σου λένε ότι θα το κάνουν λίγο διαφορετικά, γιατί πρέπει να βγάλουν συναίσθημα και κλάμα… Εγώ δεν μπορούσα να το κάνω».
Αναφορικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του στο MasterChef τόνισε πως είναι αρνητικός, αφού δεν βρίσκει λόγο. Όπως είπε, δεν εξαρτάται από την τηλεόραση για να βιοποριστεί. «Δεν θα γύρναγα ξανά στο MasterChef. Για ποιον λόγο; Δεν έχω τη ζωή μου, δεν έχω την καριέρα μου; Ξέρεις γιατί μπορώ να βγαίνω στην τηλεόραση και να λέω ό,τι μαλ...α θέλω; Γιατί δεν εξαρτώμαι από την τηλεόραση. Εγώ βγάζω τα λεφτά μου από τη μαγειρική. Δεν μπήκα στην τηλεόραση και παράτησα τη μαγειρική».
Ο σεφ που συμμετείχε ως κριτής στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής για δύο χρόνια διευκρίνισε ότι στον πρώτο κύκλο τα χρήματα που πήρε ήταν λίγα, ενώ στον επόμενο δεν πληρώθηκε καθόλου. Την ίδια στιγμή ξεκαθάρισε ότι δεν θα ήθελε να επιστρέψει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ανέφερε: «Δεν πήρα φράγκο από το MasterChef. Από το πρώτο πήρα πολύ λίγα, από το δεύτερο δεν πληρωθήκαμε σχεδόν καθόλου γιατί έκλεισε η εταιρεία παραγωγής. Ζητήσαμε να πληρωθούν όλοι οι τεχνικοί και εμείς… γεια».
Δείτε το βίντεο
Αναφορικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του στο MasterChef τόνισε πως είναι αρνητικός, αφού δεν βρίσκει λόγο. Όπως είπε, δεν εξαρτάται από την τηλεόραση για να βιοποριστεί. «Δεν θα γύρναγα ξανά στο MasterChef. Για ποιον λόγο; Δεν έχω τη ζωή μου, δεν έχω την καριέρα μου; Ξέρεις γιατί μπορώ να βγαίνω στην τηλεόραση και να λέω ό,τι μαλ...α θέλω; Γιατί δεν εξαρτώμαι από την τηλεόραση. Εγώ βγάζω τα λεφτά μου από τη μαγειρική. Δεν μπήκα στην τηλεόραση και παράτησα τη μαγειρική».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα