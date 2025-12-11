Τζένη Καρέζη: Τη γιαγιά μου τη γνώρισα μέσα από τον μπαμπά μου, είπε η εγγονή της
Τζένη Καρέζη: Τη γιαγιά μου τη γνώρισα μέσα από τον μπαμπά μου, είπε η εγγονή της

Όλο το υπόλοιπο το καταλάβαινα από αντιδράσεις τρίτων, εξήγησε η Τζένη Καζάκου

Μέσα από τον μπαμπά της γνώρισε τη γιαγιά της η Τζένη Καζάκου, όπως εξήγησε σε τηλεοπτική της συνέντευξη.

Η κόρη του Κωνσταντίνου Καζάκου και την Τάνιας Τρύπη και εγγονή της Τζένης Καρέζη εξήγησε πως παρά το καλλιτεχνικό της έργο η αείμνηστη ηθοποιός για εκείνη ήταν πάνω από όλα η γιαγιά της. Μέσα από τις αντιδράσεις του κόσμου, επισήμανε η ηθοποιός, άρχισε να συνειδητοποιεί το πόσο σπουδαία ήταν η Τζένη Καρέζη, την οποία δεν πρόλαβε να γνωρίσει.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, η Τζένη Καζάκου μοιράστηκε: «Για εμένα ήταν η γιαγιά μου. Τη γνώρισα μέσα από τον μπαμπά μου. Όλο το υπόλοιπο το καταλάβαινα από αντιδράσεις τρίτων. Όλες είναι αγαπημένες μου. Σε κάθε ταινία της, σε κάθε δουλειά της ήταν διαφορετική. Ο πατέρας μου μου έχει ότι ήταν δυναμική, τίμια, ειλικρινής και άλλα πιο προσωπικά».

Στην ίδια συνέντευξη, η Τζένη Καζάκου είπε ότι εκείνη παίρνει την τελική απόφαση για μια επαγγελματική πρόταση που δέχεται. «Μόνη μου κρίνω και αποφασίζω, αλλά αν θέλω δεύτερη γνώμη θα τους πάρω τηλέφωνο θα πάμε για καφέ και θα τα συζητήσουμε όλοι μαζί», σημείωσε.

Όσον αφορά στο αν θα ήθελε να συνεργαστεί κάποια στιγμή με τους γονείς της, η ηθοποιός απάντησε: «Θα ήθελα να συμβεί αυτό. Το έχουμε συζητήσει. Δεν μπορώ να αποκαλύψω κάτι. Υπάρχει μια περίπτωση να γίνει».
