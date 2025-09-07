Φωτογραφία: Η Τζένη Καζάκου αναβιώνει τη διάσημη σκηνή της γιαγιάς της από την ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής»
Τζένη Καζάκου Τζένη Καρέζη

Η σκηνή με το τηλεφώνημα στον «κύριο Σαμιωτάκη» παραμένει μέχρι σήμερα μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της ταινίας

Γεωργία Κοτζιά
Φόρο τιμής στη γιαγιά της, Τζένη Καρέζη απέτισε η Τζένη Καζάκου μέσα από ένα χιουμοριστικό story που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η νεαρή ηθοποιός, γνωστή από τις σειρές «Παράδεισος των Κυριών» και «Άγιος Έρωτας», αναβίωσε την πιο εμβληματική σκηνή της γιαγιάς της από την ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής». Κρατώντας ένα παλιό τηλέφωνο, η Τζένη Καζάκου πόζαρε στον φακό, ενώ πάνω στο στιγμιότυπο αντί για «γυρίσατε;», όπως ήταν η γνωστή ατάκα της σειράς, έγραψε «ξυπνήσατε;».

Η ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής», παραγωγής Φίνος Φιλμ και με πρωταγωνιστές την Τζένη Καρέζη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη, προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1964 και η σκηνή με το τηλεφώνημα στον «κύριο Σαμιωτάκη» παραμένει μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της.

Δείτε το story
