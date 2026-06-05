Στάσσης: Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται από εταιρεία ενέργειας σε εταιρεία τεχνολογίας - Τα σχέδια για AI και τα data centers
Στάσσης: Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται από εταιρεία ενέργειας σε εταιρεία τεχνολογίας - Τα σχέδια για AI και τα data centers
Η εταιρεία αναπτύσσει λύσεις AI για τη ναυτιλία και τον νομικό κλάδο, οι οποίες θα φιλοξενούνται σε data center στην Κοζάνη
«Η ΔΕΗ ήταν μια εταιρεία ηλεκτρισμού. Σήμερα είναι μια εταιρεία καθαρής τεχνολογίας. Αύριο μπορεί να είναι μια εταιρεία κέντρων δεδομένων ή εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης».
Με αυτή τη φράση, από το βήμα του Power Summit 2026 της Eurelectric στο Ελσίνκι, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, περιέγραψε χθες τη στρατηγική μετάβαση του ομίλου από μια παραδοσιακή εταιρεία ηλεκτρισμού σε έναν παίκτη της ψηφιακής οικονομίας, με αιχμή τα data centers, τις εφαρμογές AI και τις νέες ψηφιακές υποδομές.
Η ΔΕΗ, η οποία για δεκαετίες ήταν ταυτισμένη με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τον λιγνίτη, επιχειρεί σήμερα να διευρύνει τον ρόλο της πέρα από την ενέργεια, επενδύοντας σε data centers, ψηφιακές υποδομές και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.
Παράλληλα, η ΔΕΗ αναπτύσσει σε συνεργασία με νομικούς εξειδικευμένες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για τον νομικό κλάδο (legal tech). Η πλατφόρμα σχεδιάζεται αρχικά για τις ανάγκες των νομικών υπηρεσιών του ομίλου, με προοπτική να διατεθεί και σε άλλες ελληνικές επιχειρήσεις. Aυτό θα επιτρέψει τη χρήση τεχνολογίας και λογισμικού για την αυτοματοποίηση, υποστήριξη ή βελτίωση νομικών εργασιών και υπηρεσιών. Στην πράξη μπορεί να περιλαμβάνει αναζήτησή και ανάλυση νομολογίας και νομοθεσίας με AI, αυτόματη σύνταξη ή έλεγχο συμβάσεων, εντοπισμό νομικών κινδύνων σε έγγραφα, σύνοψη μεγάλων νομικών φακέλων, διαχείριση δικαστικών υποθέσεων και προθεσμιών κ.α.
Οι εφαρμογές για τη ναυτιλία και τον νομικό κλάδο θα φιλοξενούνται στο data center που αναπτύσσει η ΔΕΗ στην Κοζάνη, ενώ οι ίδιες οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω τρίτων παρόχων. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εμπορική διάθεση των συγκεκριμένων εφαρμογών αναμένεται να ξεκινήσει το 2027.
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Με αυτή τη φράση, από το βήμα του Power Summit 2026 της Eurelectric στο Ελσίνκι, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, περιέγραψε χθες τη στρατηγική μετάβαση του ομίλου από μια παραδοσιακή εταιρεία ηλεκτρισμού σε έναν παίκτη της ψηφιακής οικονομίας, με αιχμή τα data centers, τις εφαρμογές AI και τις νέες ψηφιακές υποδομές.
Η ΔΕΗ, η οποία για δεκαετίες ήταν ταυτισμένη με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τον λιγνίτη, επιχειρεί σήμερα να διευρύνει τον ρόλο της πέρα από την ενέργεια, επενδύοντας σε data centers, ψηφιακές υποδομές και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.
Από τη ναυτιλία έως τις νομικές υπηρεσίεςΧαρακτηριστικό δείγμα της νέας στρατηγικής κατεύθυνσης αποτελεί η ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης για κλάδους όπου η Ελλάδα διαθέτει ισχυρό αποτύπωμα. Όπως αποκάλυψε ο κ. Στάσσης, η ΔΕΗ αναπτύσσει λύσεις AI για τη ναυτιλία, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στη διαχείριση δεδομένων και στις ενεργειακές υποδομές. Τα data centers που σχεδιάζει ο όμιλος θα αποτελέσουν την πλατφόρμα πάνω στην οποία θα φιλοξενούνται υπηρεσίες όπως fleet management, κυβερνοασφάλεια και εφαρμογές αξιοποίησης καιρικών δεδομένων για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Παράλληλα, η ΔΕΗ αναπτύσσει σε συνεργασία με νομικούς εξειδικευμένες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για τον νομικό κλάδο (legal tech). Η πλατφόρμα σχεδιάζεται αρχικά για τις ανάγκες των νομικών υπηρεσιών του ομίλου, με προοπτική να διατεθεί και σε άλλες ελληνικές επιχειρήσεις. Aυτό θα επιτρέψει τη χρήση τεχνολογίας και λογισμικού για την αυτοματοποίηση, υποστήριξη ή βελτίωση νομικών εργασιών και υπηρεσιών. Στην πράξη μπορεί να περιλαμβάνει αναζήτησή και ανάλυση νομολογίας και νομοθεσίας με AI, αυτόματη σύνταξη ή έλεγχο συμβάσεων, εντοπισμό νομικών κινδύνων σε έγγραφα, σύνοψη μεγάλων νομικών φακέλων, διαχείριση δικαστικών υποθέσεων και προθεσμιών κ.α.
Οι εφαρμογές για τη ναυτιλία και τον νομικό κλάδο θα φιλοξενούνται στο data center που αναπτύσσει η ΔΕΗ στην Κοζάνη, ενώ οι ίδιες οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω τρίτων παρόχων. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εμπορική διάθεση των συγκεκριμένων εφαρμογών αναμένεται να ξεκινήσει το 2027.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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