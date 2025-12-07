Μυρτώ Αλικάκη: Έχω αποφασίσει να μην αγχώνομαι για τον χρόνο που περνάει, πηγαίνω παρακάτω
GALA
Μυρτώ Αλικάκη χρόνος Ρυτίδες

Μυρτώ Αλικάκη: Έχω αποφασίσει να μην αγχώνομαι για τον χρόνο που περνάει, πηγαίνω παρακάτω

Έχω πάρει την απόφαση από πάρα πολύ νωρίς να μην με ενδιαφέρει η σκέψη της πρώτης ρυτίδας, πρόσθεσε η ηθοποιός

Μυρτώ Αλικάκη: Έχω αποφασίσει να μην αγχώνομαι για τον χρόνο που περνάει, πηγαίνω παρακάτω
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στο πέρασμα του χρόνου και τις πιέσεις που συχνά ασκούνται στις γυναίκες σε ό,τι αφορά την εξωτερική τους εμφάνιση, αναφέρθηκε η Μυρτώ Αλικάκη, τονίζοντας ότι πορεύεται χωρίς να την απασχολεί αυτό το ζήτημα.

Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Σχολιάζοντας τον ηλικιακό ρατσισμό, τόνισε ότι δεν έχει δεχτεί σχετικά σχόλια, ενώ πρόσθεσε ότι εργάζεται σε έναν χώρο, που όλες οι ηλικίες είναι ευπρόσδεκτες.

Όπως είπε αναλυτικά η Μυρτώ Αλικάκη για το πέρασμα του χρόνου: «Δεν νομίζω ότι έχω βιώσει ηλικιακό ρατσισμό, κινούμαι και σε έναν χώρο που όλες οι ηλικίες είναι χρήσιμες. Υπάρχει ωστόσο μία πίεση για εμάς τις γυναίκες και πλέον νομίζω και για τους άντρες, όταν ο χρόνος περνάει. Εγώ έχω αποφασίσει για δικούς μου προσωπικούς λόγους να μην αγχώνομαι για τον χρόνο που περνάει, θέλω να το απολαύσω και να πάω παρακάτω. Πιστεύω ότι στη ζωή είναι καλό να αγκαλιάζουμε το νέο που έρχεται και το καινούργιο, να αφήνουμε χώρο στα νιάτα, να μαθαίνουμε από τους νέους ανθρώπους, να μην τους νιώθουμε ως απειλή, αλλά ως κάτι που μας εμπλουτίζει».

Δείτε το βίντεο



Όσο για την εικόνα της και αν την απασχολεί η εμφάνισή ρυτίδων στο πρόσωπό της, η ηθοποιός ξεκαθάρισε: «Έχω πάρει την απόφαση από πάρα πολύ νωρίς να μην με ενδιαφέρει η σκέψη της πρώτης ρυτίδας. Δεν θα μπω καθόλου σε αυτή τη σκέψη, τελείωσε».
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD: Το χριστουγεννιάτικο κανάλι-θεσμός της COSMOTE TV επιστρέφει δυναμικά

Διαθέσιμο από την Παρασκευή 5/12 έως και την Τετάρτη 7/1, με 4 καθημερινές back-2-back προβολές ταινιών - Με πάνω από 130 ταινίες για όλη την οικογένεια και περισσότερες από 25 ταινίες σε Α’ τηλεοπτική προβολή

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης