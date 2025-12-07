Μυρτώ Αλικάκη: Έχω αποφασίσει να μην αγχώνομαι για τον χρόνο που περνάει, πηγαίνω παρακάτω





Όσο για την εικόνα της και αν την απασχολεί η εμφάνισή ρυτίδων στο πρόσωπό της, η ηθοποιός ξεκαθάρισε: « Έχω πάρει την απόφαση από πάρα πολύ νωρίς να μην με ενδιαφέρει η σκέψη της πρώτης ρυτίδας. Δεν θα μπω καθόλου σε αυτή τη σκέψη, τελείωσε ».

Στο πέρασμα του χρόνου και τις πιέσεις που συχνά ασκούνται στις γυναίκες σε ό,τι αφορά την εξωτερική τους εμφάνιση, αναφέρθηκε η Μυρτώ Αλικάκη , τονίζοντας ότι πορεύεται χωρίς να την απασχολεί αυτό το ζήτημα.Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Σχολιάζοντας τον ηλικιακό ρατσισμό, τόνισε ότι δεν έχει δεχτεί σχετικά σχόλια, ενώ πρόσθεσε ότι εργάζεται σε έναν χώρο, που όλες οι ηλικίες είναι ευπρόσδεκτες.Όπως είπε αναλυτικά η Μυρτώ Αλικάκη για το πέρασμα του χρόνου: «Δεν νομίζω ότι έχω βιώσει ηλικιακό ρατσισμό, κινούμαι και σε έναν χώρο που όλες οι ηλικίες είναι χρήσιμες. Υπάρχει ωστόσο μία πίεση για εμάς τις γυναίκες και πλέον νομίζω και για τους άντρες, όταν ο χρόνος περνάει. Εγώ έχω αποφασίσει για δικούς μου προσωπικούς λόγους να μην αγχώνομαι για τον χρόνο που περνάει, θέλω να το απολαύσω και να πάω παρακάτω. Πιστεύω ότι στη ζωή είναι καλό να αγκαλιάζουμε το νέο που έρχεται και το καινούργιο, να αφήνουμε χώρο στα νιάτα, να μαθαίνουμε από τους νέους ανθρώπους, να μην τους νιώθουμε ως απειλή, αλλά ως κάτι που μας εμπλουτίζει».