Η Μάιλι Σάιρους και ο Μαξ Μοράντο αρραβωνιάστηκαν μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης
Η τραγουδίστρια πόζαρε με ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι στο πλευρό του συντρόφου της στην πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash»
Η Μάιλι Σάιρους και ο σύντροφός της, Μαξ Μοράντο, αρραβωνιάστηκαν μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο μετά την κοινή εμφάνιση του ζευγαριού στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» στο Λος Άντζελες, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.
Η 33χρονη τραγουδίστρια που υπογράφει το σάουντρακ του φιλμ εμφανίστηκε, φορώντας ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι, το οποίο ανέδειξε, καθώς πόζαρε με τον 27χρονο μουσικό στο κόκκινο χαλί.
Η Φραντσέσκα Σίμονς, εκπρόσωπος της σχεδιάστριας κοσμημάτων Jacquie Aiche, επιβεβαίωσε στο PEOPLE ότι η Aiche σχεδίασε το «κατά παραγγελία» δαχτυλίδι, το οποίο διαθέτει ένα cushion-cut διαμάντι πάνω σε 14 καρατίων, χρυσή βάση.
Οι φήμες για σχέση ανάμεσα στην τρεις φορές υποψήφια για Grammy τραγουδίστρια και τον ντράμερ κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2021, όταν ο φωτογραφικός φακός τους εντόπισε στα παρασκήνια του εορταστικού σόου «Miley’s New Year’s Eve Party» στο NBC.
Λίγους μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 2022, εθεάθησαν να ανταλλάσσουν παθιασμένα φιλιά κατά τη διάρκεια εξόδου τους στο West Hollywood. Σε συνέντευξή της στη British Vogue τον Ιούνιο του 2023, η Σάιρους είχε αποκαλύψει πώς γνωρίστηκε με τον Μοράντο.
«Μας έβαλαν σε ένα ραντεβού στα τυφλά», είχε αποκαλύψει. «Βασικά, ήταν ραντεβού στα τυφλά για μένα και όχι ακριβώς για εκείνον. Σκέφτηκα, “το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να σηκωθώ και να φύγω”», είχε πει.
Σε άλλη συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar τον Νοέμβριο του 2024, η διάσημη τραγουδίστρια είχε αναφερθεί στη διαφορά ηλικίας των έξι χρόνων ανάμεσα σε εκείνη και τον σύντροφό της. Όπως είχε πει, λειτουργεί, επειδή «απλώς δεν παίρνουν τη ζωή τόσο στα σοβαρά», αν και σημείωσε ότι ο Μοράντο «βλέπει τη ζωή πολύ διαφορετικά από εκείνη».
Στη συνέχεια, είχε προσθέσει: «Εκείνος μεγάλωσε με ένα λάπτοπ. Εγώ είχα έναν επιτραπέζιο υπολογιστή που μοιραζόμουν με τα αδέλφια μου. Ειλικρινά, έχει μεγαλώσει τον σκύλο μας μέσα από το Reddit. Εγώ του λέω, “είσαι σίγουρος ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό;” κι εκείνος λέει, “στο Reddit γράφει μπλα μπλα μπλα”».
Miley Cyrus Is Engaged to Musician Maxx Morando After 4 Years of Dating https://t.co/libMG5Ikqz— People (@people) December 2, 2025
