Η 69χρονη Κιμ Κατράλ παντρεύτηκε με τον κατά 14 χρόνια νεότερο σύντροφό της στο Λονδίνο
Η ηθοποιός και ο ηχολήπτης, Ράσελ Τόμας πραγματοποίησαν γάμο με 12 καλεσμένους - Αυτός ήταν ο τέταρτος γάμος της Κατράλ
Παντρεύτηκε η Κιμ Κατράλ με τον κατά 14 χρόνια νεότερο σύντροφό της, Ράσελ Τόμας στο Λονδίνο.
Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η 69χρονη ηθοποιός και ο 55χρονος ηχολήπτης πραγματοποίησαν τον γάμο τους στο Chelsea Old Town Hall στο Λονδίνο, με μόλις 12 καλεσμένους, παρουσία της οικογένειας και των στενών τους φίλων.
Η Κατράλ επέλεξε για την περίσταση ένα κομψό σύνολο Dior, το οποίο επιμελήθηκε η μακροχρόνια συνεργάτιδά της, η στυλίστρια Πατρίσια Φιλντ. Το look της ολοκληρώθηκε με γάντια Cornelia James και ένα καπέλο του σχεδιαστή Φίλιπ Τρέισι. Ο Ράσελ Τόμας φόρεσε κοστούμι κατά παραγγελία από τον σχεδιαστή Ρίτσαρντ Τζέιμς.
Η Κατράλ και ο Τόμας γνωρίστηκαν το 2016 στο BBC, όταν η ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή «Woman's Hour». Η σύνδεσή τους αναπτύχθηκε γρήγορα, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Glamour» το 2018: «Με ακολούθησε στο X (πρώην Twitter) και μου έστειλε απευθείας μήνυμα. Ήταν πολύ, πολύ σύγχρονο και ήταν απλώς πολύ εύκολο».
Οι δύο τους κράτησαν επαφή, με τον ηχολήπτη να ταξιδεύει τελικά στο Βανκούβερ για να τη δει. «Ήταν πολύ γενναίο εκ μέρους του, γιατί δεν γνωριζόμασταν πραγματικά πέρα από μερικά γεύματα που είχαμε μαζί. Αλλά ήρθε και τα πήγαμε εξαιρετικά», είχε πει η Κατράλ στο περιοδικό «People» το 2020 και είχε προσθέσει: «Και από τότε είμαστε μαζί. Νιώθω πολύ άνετα μαζί του, έχει ένα καταπληκτικό χιούμορ».
Αυτός είναι ο τέταρτος γάμος για την ηθοποιό του «Sex and the City», η οποία στο παρελθόν είχε παντρευτεί τον Λάρι Ντέιβις το 1977, τον Αντρέ Λάισον το 1982 και τον Μαρκ Λέβινσον το 1998.
Φωτογραφία άρθρου: AP
Kim Cattrall Marries Russell Thomas in Intimate, Elegant London Wedding Ceremony (Exclusive) https://t.co/Vo0yohcNNQ— People (@people) December 4, 2025
Φωτογραφία άρθρου: AP
