Αντώνης Λουδάρος: Έχω κάνει δουλειές που δεν θα έπρεπε, δεν είχα άλλη επιλογή, έπρεπε να ζήσω

Αντώνης Λουδάρος Ηθοποιός

Με αδίκησα, ήμουν πάντα συγκαταβατικός, σχολίασε ο ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Κριτική στις μέχρι σήμερα επαγγελματικές του επιλογές έκανε ο Αντώνης Λουδάρος, παραδεχόμενος πως δεν θα είχε αποδεχτεί ορισμένες προτάσεις, εάν δεν υπήρχε βιοποριστική ανάγκη.

Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Status», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στο «Happy Day». Όπως ανέφερε ο Αντώνης Λουδάρος, νιώθει αδικημένος, εξηγώντας ωστόσο πως ο ίδιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη στάση των υπολοίπων απέναντί του.

Όσο για τις δουλειές στις οποίες δεν θα ήθελε να έχει συμμετάσχει, είπε: «Είμαι αδικημένος. Εγώ με αδίκησα, οι άλλοι είπαν "αφού αδικεί εκείνος τον εαυτό του, γιατί να μην τον αδικήσουμε και εμείς;". Πάντα ήμουν συγκαταβατικός. Δεν είχα πλάτες από πίσω μου, δεν είχα κανέναν. Ήμουν εγώ μόνος μου, ο μπαμπάς μου ο τορναδόρος και η μαμά μου έκανε οικιακά. Έχω κάνει δουλειές που δεν θα έπρεπε να τις έχω κάνει, δεν είχα άλλη επιλογή, έπρεπε να ζήσω».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου

