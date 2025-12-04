Αλλαγή σχεδίων στην περιοδεία-αφιέρωμα στους Χατζιδάκι και Θεοδωράκη μετά τις αντιδράσεις, η ανάρτηση της Μποφίλιου
Αλλαγή σχεδίων στην περιοδεία-αφιέρωμα στους Χατζιδάκι και Θεοδωράκη μετά τις αντιδράσεις, η ανάρτηση της Μποφίλιου
Ο Γιώργος Χατζιδάκις είχε διευκρινίσει πως δεν είχε παραχωρήσει άδεια ώστε να χρησιμοποιηθεί το έργο του αείμνηστου συνθέτη
Αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στην παγκόσμια περιοδεία της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη, μετά τις αντιδράσεις και την ανακοίνωση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι ότι δεν είχε δώσει άδεια να χρησιμοποιηθούν τραγούδια που είχε υπογράψει ο αείμνηστος συνθέτης.
Προχωρώντας σε μια ανάρτηση στο Instagram την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου η Νατάσσα Μποφίλιου ανακοίνωσε ότι ο τίτλος της περιοδείας που αρχικά θα αποτελούσε ένα αφιέρωμα στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη θα είναι πλέον «The Music of Greece - World Tour 2026». Στην αφίσα που συνοδεύει τη δημοσίευση, σε σύγκριση με την προηγούμενη, δεν αναγράφονται τα ονόματα του Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή της έγραψε: «Με χαρά και συγκίνηση ξεκινάμε ένα μεγάλο ταξίδι για να ερμηνεύσουμε τραγούδια που αγαπάμε σε ξεχωριστές σκηνές σε όλο τον κόσμο. Μαζί με το Hellenic Music Ensemble, σας προσκαλούμε σε μια δυνατή συναυλιακή εμπειρία που μεταφέρει τις ιστορίες και το πνεύμα ενός πολιτισμού μέσα από τη δύναμη της μουσικής. Από την Ευρώπη μέχρι τη Βόρεια Αμερική και από την Αυστραλία ως τη Νέα Ζηλανδία σε διαφορετικές πόλεις και μεγάλα θέατρα, ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε και να μοιραστούμε μαζί σας τον ενθουσιασμό μας».
Η αντίδραση του Γιώργου Χατζιδάκι - «Ως γιος και μοναδικός κληρονόμος του είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του»
Μέσα από ανακοίνωσή του ο Γιώργος Χατζιδάκις είχε αντιδράσει για την εκδήλωση, τονίζοντας πως δεν είχε παραχωρήσει άδεια και ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά.
Όπως είχε αναφέρει: «Μετά τον θάνατό του, ως γιος και μοναδικός κληρονόμος του, είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του με τον τρόπο που ο ίδιος είχε προσδιορίσει. Για τον σκοπό αυτό έχω αναθέσει, τη διαχείριση και προστασία του έργου του στην εταιρεία μουσικών εκδόσεων SEED POINT, η οποία ενεργεί εκ μέρους μου. Αυτές τις μέρες έχουν γίνει το επίκεντρο μιας συζήτησης που αφορά την ουσία του πνευματικοί δικαιώματος. Αναγγέλλουν "World Tour" με τραγούδια δυο μεγάλων Ελλήνων. Του #Θεοδωράκη (έχοντας εξασφαλίσει μέσω και της κληρονόμου του τα πνευματικά δικαιώματα) και του #Χατζιδάκι (του οποίου ο κληρονόμος έχει αρνηθεί ρητά να δώσει την άδεια). Ξεκινούν λοιπόν καταπατώντας το πνευματικό δικαίωμα του μισού ρεπερτορίου της περιοδείας τους λέγοντας "ο παραγωγός μας είναι Άγγλος και δεν τον νοιάζει νομικά το πνευματικό δικαίωμα"».
Είχε προσθέσει επίσης πως το γεγονός ότι «ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες».
Στη συνέχεια, είχε τονίσει: «Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει. Είναι γνωστό ότι, στο όνομα της καλλιτεχνικής και αισθητικής αρτιότητας, απέρριπτε συστηματικά προτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στο όραμά του και στις αρχές του, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος».
Είχε ολοκληρώσει δε την ανακοίνωσή του υπογραμμίζοντας πως «το να ισχυρίζεται κανείς ότι «τιμά» τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειας του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός «Χατζιδακικού ήθους».
