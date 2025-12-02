Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Ο χορός της Ντούα Λίπα και του Καλούμ Τέρνερ ενθουσίασε το κοινό - «Είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο» γράφουν
H 30χρονη τραγουδίστρια, η οποία βρίσκεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο στο πλαίσιο της περιοδείας της χόρεψε με άνεση σάλσα με τον 35χρονο ηθοποιό
Η Ντούα Λίπα και ο Καλούμ Τέρνερ είναι ένα από τα πιο «καυτά» ζευγάρια στον χώρο της showbiz.
Οι δύο τους φρόντισαν να επιβεβαιώσουν την εικόνα αυτή με τον χορό τους σε νυχτερινό κέντρο στη Βραζιλία.
Στα βίντεο που τράβηξαν θαμώνες του κλαμπ, η 30χρονη τραγουδίστρια, η οποία βρίσκεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο στο πλαίσιο της περιοδείας της Radical Optimism, χόρεψε με άνεση σάλσα με τον 35χρονο ηθοποιό.
Τα πλάνα προκάλεσαν ενθουσιασμό στους θαυμαστές του ζευγαριού: «Είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον», «είναι τόσο τέλειοι», «όμορφο», «χαίρομαι που διασκεδάζει».
Η Ντού Λίπα μίλησε στο Vanity Fair απαντώντας, μεταξύ άλλων, και σε ερώτηση για το αν είναι δύσκολο να διαχειρίζονται τη σχέση τους υπό το βλέμμα του κοινού: «Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο - αλήθεια».
Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός άρχισαν να βγαίνουν τον Ιανουάριο του 2024 ενώ τον περασμένο Ιούνιο επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους με τον Τέρνερ να λέει για τη Ντούα Λίπα ότι είναι «η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο».
Dua Lipa and her fiancé Callum Turner dancing close together at a bar in Mexico. 🥰 pic.twitter.com/wYbAfCR0Gc— Update Dua Lipa (@updatedlipa) November 30, 2025
¡La Ciudad de México se convierte en el escenario de una noche de paparazzi inesperada! La superestrella del pop, Dua Lipa, junto a su pareja, el actor Callum Turner, deciden que la mejor forma de disfrutar su visita es perdiéndose en el corazón cultural y bohemio de Coyoacán.Los… pic.twitter.com/Wb2LguOdjy— La Razón de México (@LaRazon_mx) December 1, 2025
