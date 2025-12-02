Ο χορός της Ντούα Λίπα και του Καλούμ Τέρνερ ενθουσίασε το κοινό - «Είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο» γράφουν
Ο χορός της Ντούα Λίπα και του Καλούμ Τέρνερ ενθουσίασε το κοινό - «Είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο» γράφουν

H  30χρονη τραγουδίστρια, η οποία βρίσκεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο στο πλαίσιο της περιοδείας της χόρεψε με άνεση σάλσα με τον 35χρονο ηθοποιό

Ο χορός της Ντούα Λίπα και του Καλούμ Τέρνερ ενθουσίασε το κοινό - «Είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο» γράφουν
Η Ντούα Λίπα και ο Καλούμ Τέρνερ είναι ένα από τα πιο «καυτά» ζευγάρια στον χώρο της showbiz.

Οι δύο τους φρόντισαν να επιβεβαιώσουν την εικόνα αυτή με τον χορό τους σε νυχτερινό κέντρο στη Βραζιλία.



Στα βίντεο που τράβηξαν θαμώνες του κλαμπ, η  30χρονη τραγουδίστρια, η οποία βρίσκεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο στο πλαίσιο της περιοδείας της Radical Optimism, χόρεψε με άνεση σάλσα με τον 35χρονο ηθοποιό.

Τα πλάνα προκάλεσαν ενθουσιασμό στους θαυμαστές του ζευγαριού: «Είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον», «είναι τόσο τέλειοι», «όμορφο», «χαίρομαι που διασκεδάζει».



Η Ντού Λίπα μίλησε στο Vanity Fair απαντώντας, μεταξύ άλλων, και σε ερώτηση για το αν είναι δύσκολο να διαχειρίζονται τη σχέση τους υπό το βλέμμα του κοινού: «Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο - αλήθεια».

Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός άρχισαν να βγαίνουν τον Ιανουάριο του 2024 ενώ τον περασμένο Ιούνιο επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους με τον Τέρνερ να λέει για τη Ντούα Λίπα ότι είναι «η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο».

