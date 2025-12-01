Μαρίνα Σάττι: Συγκινημένη μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο - Τώρα είμαι καλά, θα συνεχίσω την ανάρρωση από το σπίτι
Μαρίνα Σάττι: Συγκινημένη μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο - Τώρα είμαι καλά, θα συνεχίσω την ανάρρωση από το σπίτι
Δεν φοβήθηκα, δεν ένιωσα καμία ανασφάλεια, τόνισε η τραγουδίστρια για τη νοσηλεία της
Συγκινημένη εμφανίστηκε η Μαρίνα Σάττι μετά το εξιτήριο της από το νοσοκομείο, δηλώνοντας στις τηλεοπτικές κάμερες πως είναι καλά στην υγεία της και πως θα συνεχίσει την ανάρρωσή της από σπίτι.
Τις προηγούμενες ημέρες, η τραγουδίστρια νοσηλεύτηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο και τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου πήρε εξιτήριο. Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και στους δημοσιογράφους που την περίμεναν έξω από το νοσοκομείο, η Μαρίνα Σάττι τόνισε ότι θα ακολουθήσει τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών από το σπίτι της. Σε κάθε περίπτωση, εξήγησε ότι δεν κατέστη δυνατόν να ταξιδέψει στην Αμερική για την περιοδεία της, η οποία και αναβλήθηκε, καθώς θα πρέπει να αποφύγει τις μετακινήσεις.
Όπως είπε αρχικά η Μαρίνα Σάττι: «Καλά είμαι τώρα. Ήμουν εδώ αρκετές μέρες και οι γιατροί μου είπαν τώρα ότι μπορώ να πάω στο σπίτι μου να συνεχίσω την ανάρρωση. Έχω λίγο δρόμο ακόμα, αλλά από το σπίτι μου, δεν χρειάζεται να νοσηλευτώ άλλο. Σήμερα κανονικά θα φεύγαμε για την Αμερική, για την περιοδεία που δεν θα γίνει. Μου έχουν δώσει πολλές οδηγίες για τον επόμενο καιρό».
Εμφανώς συγκινημένη στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αυτό όμως που ήθελα να πω είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς, το λέω και συγκινούμαι, που έκαναν τρομερή δουλειά. Δεν φοβήθηκα. Δεν ένιωσα καμία ανασφάλεια. Μια χαρά είμαι. Και από τον κόσμο δέχτηκα πολλά μηνύματα αγάπης. Τους ευχαριστώ όλους πολύ. Αυτή την εβδομάδα θα κάτσουμε να δούμε τις νέες ημερομηνίες για τις συναυλίες, θέλαμε πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό το ταξίδι».
Νωρίτερα, μέσα από ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρείας έγινε γνωστό, ότι η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε τη σύντομη νοσηλεία της στη Γενική Κλινική του Ιασώ. Σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες η καλλιτέχνιδα θα χρειαστεί λίγες ημέρες ξεκούρασης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Minos EMΙ:
«Η Μαρίνα Σάττι ολοκλήρωσε σήμερα τη σύντομη νοσηλεία της στη Γενική Κλινική του Ιασώ, από όπου και έλαβε εξιτήριο. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση και την άριστη φροντίδα που της παρείχαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της. Σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, η Μαρίνα θα παραμείνει για λίγες ημέρες σε πρόγραμμα ξεκούρασης. Η ομάδα της βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τους διοργανωτές και πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας. Προτεραιότητά μας είναι η πλήρης και ασφαλής επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες. Ευχαριστούμε θερμά το κοινό, τους συνεργάτες και τα μέσα ενημέρωσης για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τη στήριξή τους».
