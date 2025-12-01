Μπριζίτ Μπαρντό: Η ανακοίνωση μετά την είδηση της νοσηλείας της - Αναρρώνει, θα εκτιμούσε να σεβαστούν την ιδιωτική της ζωή
Μπριζίτ Μπαρντό: Η ανακοίνωση μετά την είδηση της νοσηλείας της - Αναρρώνει, θα εκτιμούσε να σεβαστούν την ιδιωτική της ζωή
Πριν από λίγες ημέρες, διέρρευσε η είδηση ότι η 91χρονη σταρ νοσηλεύτηκε ξανά
Σε στάδιο ανάρρωσης βρίσκεται η Μπριζίτ Μπαρντό μετά την είδηση της πρόσφατης νοσηλείας της λόγω προβλήματος που αντιμετωπίζει με την υγεία της.
Μέσω ανακοίνωσης που έγινε την Κυριακή 30 Νοεμβρίου από το Ίδρυμα Μπαρντό, η 91χρονη σταρ του γαλλικού σινεμά θέλησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές της σχετικά με «ψευδή δημοσιεύματα», που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την υγεία της.
Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η Μπριζίτ Μπαρντό νοσηλεύτηκε ξανά στο νοσοκομείο Saint-Jean στην Τουλόν. Είχε προηγηθεί η νοσηλεία της τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκε σε επέμβαση ήσσονος σημασίας, όπως είχε ανακοινώσει τότε το γραφείο της.
Όπως αναγράφεται στην ανακοίνωση, που δημοσιεύτηκε στο Instagram: «Ως απάντηση στη διασπορά ψευδών ειδήσεων τις τελευταίες ημέρες, η Μπριζίτ Μπαρντό θα ήθελε να υπενθυμίσει σε όλους ότι αυτή τη στιγμή αναρρώνει, ότι θα εκτιμούσε αν ο κόσμος σεβόταν την ιδιωτική της ζωή και καλεί όλους να ηρεμήσουν. Η Μπαρντό επιθυμεί να καθησυχάσει όσους ανησυχούν πραγματικά για εκείνη και τους στέλνει αυτό το μήνυμα: “Στέλνω την αγάπη μου σε όλους σας”».
Δείτε την ανάρτηση
Τον Οκτώβριο, η Μπαρντό χρειάστηκε να διαψεύσει διαδικτυακές φήμες που την ήθελαν να έχει φύγει από τη ζωή, μετά τη διάδοση ενός ψευδούς δημοσιεύματος. Σε ανάρτησή της στο X, η ίδια ανέφερε: «Είμαι καλά. Δεν ξέρω ποιος ηλίθιος ξεκίνησε αυτά τα fake news για την εξαφάνισή μου απόψε, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να φύγω από τη ζωή».
Παρότι οι θεράποντες ιατροί δεν έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης σημειώνουν ότι η ηθοποιός παραμένει σε σταθερή κατάσταση και βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι αλλάζει στις κληρονομιές και τις διαθήκες - Δείτε παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις
Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λούτσα - Συγγνώμη ζήτησε η μητέρα του οδηγού
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Μέσω ανακοίνωσης που έγινε την Κυριακή 30 Νοεμβρίου από το Ίδρυμα Μπαρντό, η 91χρονη σταρ του γαλλικού σινεμά θέλησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές της σχετικά με «ψευδή δημοσιεύματα», που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την υγεία της.
Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η Μπριζίτ Μπαρντό νοσηλεύτηκε ξανά στο νοσοκομείο Saint-Jean στην Τουλόν. Είχε προηγηθεί η νοσηλεία της τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκε σε επέμβαση ήσσονος σημασίας, όπως είχε ανακοινώσει τότε το γραφείο της.
Όπως αναγράφεται στην ανακοίνωση, που δημοσιεύτηκε στο Instagram: «Ως απάντηση στη διασπορά ψευδών ειδήσεων τις τελευταίες ημέρες, η Μπριζίτ Μπαρντό θα ήθελε να υπενθυμίσει σε όλους ότι αυτή τη στιγμή αναρρώνει, ότι θα εκτιμούσε αν ο κόσμος σεβόταν την ιδιωτική της ζωή και καλεί όλους να ηρεμήσουν. Η Μπαρντό επιθυμεί να καθησυχάσει όσους ανησυχούν πραγματικά για εκείνη και τους στέλνει αυτό το μήνυμα: “Στέλνω την αγάπη μου σε όλους σας”».
Δείτε την ανάρτηση
Τον Οκτώβριο, η Μπαρντό χρειάστηκε να διαψεύσει διαδικτυακές φήμες που την ήθελαν να έχει φύγει από τη ζωή, μετά τη διάδοση ενός ψευδούς δημοσιεύματος. Σε ανάρτησή της στο X, η ίδια ανέφερε: «Είμαι καλά. Δεν ξέρω ποιος ηλίθιος ξεκίνησε αυτά τα fake news για την εξαφάνισή μου απόψε, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να φύγω από τη ζωή».
Παρότι οι θεράποντες ιατροί δεν έχουν δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης σημειώνουν ότι η ηθοποιός παραμένει σε σταθερή κατάσταση και βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι αλλάζει στις κληρονομιές και τις διαθήκες - Δείτε παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις
Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λούτσα - Συγγνώμη ζήτησε η μητέρα του οδηγού
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα