Έξαλλη η Μπριζίτ Μπαρντό με δημοσιεύματα ότι πέθανε: Δεν ξέρω ποιος ηλίθιος ξεκίνησε αυτή την ψεύτικη είδηση, είμαι μια χαρά, έγραψε
Η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός αντέδρασε με μία οργισμένη ανάρτηση, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία της μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε
Με μία οργισμένη ανάρτηση διέψευσε η Μπριζίτ Μπαρντό τις φήμες που έκαναν λόγο ότι πέθανε, λίγο μετά την πρόσφατη επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.
Η εμβληματική ηθοποιός προχώρησε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου σε μία ανάρτηση στο X (πρώην Twitter), απαντώντας σε ανάρτηση του δημοφιλούς Γάλλου influencer Aqababe, κατά κόσμον Ανίς Ζιτούνι, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε «αποκλειστικές πληροφορίες» πως η Μπαρντό είχε φύγει από τη ζωή.
Ο 27χρονος ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ότι «μια εμβληματική μορφή "έφυγε", αφήνοντας πίσω της μια αξέχαστη κληρονομιά και ένα αιώνιο αποτύπωμα στις καρδιές των Γάλλων», προσθέτοντας ακόμη ότι «το φέρετρό της είχε ήδη παραγγελθεί στο Σεν-Πολ-ντε-Ζαρά».
Μέσα σε λίγες ώρες, η ίδια η Μπαρντό διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες, γράφοντας: «Δεν ξέρω ποιος ηλίθιος ξεκίνησε αυτή την ψεύτικη είδηση για την “εξαφάνισή” μου απόψε, αλλά να ξέρετε ότι είμαι μια χαρά και δεν έχω καμία πρόθεση να αποχωρήσω. Ο νοών νοείτω».
Οι ψευδείς πληροφορίες κυκλοφόρησαν λίγες ημέρες μετά την έξοδο της ηθοποιού από νοσοκομείο της Τουλόν, όπου είχε υποβληθεί σε μία επέμβαση για αδιευκρίνιστη πάθηση. Εκπρόσωπος της Μπαρντό δήλωσε στην «Daily Mail»: «Η κυρία Μπαρντό έχει επιστρέψει στο σπίτι της και ξεκουράζεται. Είναι καλά». Η ηθοποιός αναρρώνει στην κατοικία της στο Σεν-Τροπέ, ύστερα από τρεις εβδομάδες νοσηλείας σε ιδιωτική κλινική της περιοχής.
Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει πρόσφατα ότι η Μπαρντό είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο λόγω «σοβαρής ασθένειας», γεγονός που αναζωπύρωσε την ανησυχία για την υγεία της.
Brigitte Bardot, 91, releases statement denying she has died and says 'I have no intention of bowing out' following hospital stay https://t.co/tfgbKedR08— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 22, 2025
Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur— Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) October 22, 2025
