Μπριζίτ Μπαρντό: Ξανά στο νοσοκομείο - Νέο επεισόδιο της «σοβαρής ασθένειας» που αντιμετωπίζει
Η 91χρονη σταρ του γαλλικού σινεμά είχε νοσηλευτεί ξανά πριν από έναν μήνα
Η Μπριζίτ Μπαρντό μεταφέρθηκε ξανά εσπευσμένα στο νοσοκομείο, μόλις έναν μήνα μετά την προηγούμενη νοσηλεία της. Η 91χρονη ηθοποιός βρίσκεται υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο Saint-Jean στην Τουλόν εδώ και περίπου δέκα ημέρες, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα.
Η νέα εισαγωγή της έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη μεταφορά της στην ίδια κλινική τον Οκτώβριο, όπου είχε υποβληθεί σε επέμβαση για «σοβαρή ασθένεια», όπως ανέφερε η εφημερίδα Nice-Matin. Μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας, είχε επιστρέψει στο σπίτι της στο Σαιν-Τροπέ.
Στο μεταξύ, αναγκάστηκε τον περασμένο Οκτώβριο να διαψεύσει φήμες περί θανάτου της, όταν κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο σχετικό ψευδές δημοσίευμα. Η ίδια έγραψε στο X: «Είμαι καλά. Δεν ξέρω ποιος ηλίθιος ξεκίνησε αυτά τα fake news για την εξαφάνισή μου απόψε, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να φύγω από τη ζωή».
Οι γιατροί δεν έχουν κάνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, ωστόσο τα γαλλικά μέσα αναφέρουν ότι η Μπαρντό παραμένει σε σταθερή κατάσταση, με συνεχή ιατρική φροντίδα.
Brigitte Bardot ‘rushed to hospital’ as icon battles ‘serious illness’https://t.co/MsN6oHeaK6— The Sun (@TheSun) November 25, 2025
Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur— Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) October 22, 2025
