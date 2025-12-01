Τζούντι Ντεντς για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την όρασή της: Δεν μπορώ πια να αναγνωρίσω κανέναν

Τζούντι Ντεντς με την όρασή της έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό, που η 90χρονη ηθοποιός παραδέχτηκε ότι πλέον δεν μπορεί να αναγνωρίσει κανένα πρόσωπο.

Ντεντς

Τζούντι Ντεντς

Ντεντς

Τζούντι Ντεντς

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ηαποκάλυψε για πρώτη φορά το 2012 ότι είχε διαγνωστεί με εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, μία πάθηση που προκαλεί θολή ή μείωση της κεντρικής όρασης και είναι συχνή σε άτομα άνω των 50 ετών.Σε νέα συνέντευξή της στο «ITV News», ηδήλωσε ότι «δεν μπορεί πια να αναγνωρίσει κανέναν». Σε ερώτηση για τους λόγους που έχει αποσυρθεί από την υποκριτική, η ηθοποιός απάντησε: «Δεν μπορώ πια να δω. Έχω, ξέρεις, εκείνο το πράγμα». Ο Ίαν ΜακΚέλεν, που εμφανιζόταν μαζί της στη συνέντευξη, αστειεύτηκε λέγοντας ότι η όρασή της δεν εμποδίζει το κοινό από το να τη βλέπει και τότε ηαπάντησε: «Ναι, και μπορώ να δω το περίγραμμά σου, και σε ξέρω τόσο καλά, αλλά δεν μπορώ πια να αναγνωρίσω κανέναν… Δεν μπορώ να δω τηλεόραση, δεν μπορώ να δω για να διαβάσω».Ο ΜακΚέλεν πρόσθεσε αστειευόμενος: «Αλλά πλησιάζεις εντελώς άγνωστους ανθρώπους και τους λες “χάρηκα που σε ξαναβλέπω”;» και ηαπάντησε γελώντας: «Μερικές φορές».Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός μιλά δημόσια για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την όρασή της. Σε συνέντευξη που έδωσε το 2023 στο «The Graham Norton Show» είχε αναφέρει ότι ήταν πλέον «αδύνατο» να μαθαίνει τα λόγια της λόγω του προβλήματος στα μάτια της. «Έχει γίνει αδύνατο και επειδή έχω φωτογραφική μνήμη, πρέπει να βρω μια συσκευή που όχι μόνο θα μου μαθαίνει τα λόγια αλλά θα μου λέει και πού βρίσκονται στη σελίδα», είχε πει η Ντεντς.: EPA