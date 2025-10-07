Ο Μπεν Άφλεκ για την οικογένεια που δημιούργησε με την Τζένιφερ Γκάρνερ: «Νιώθω ευλογημένος κάθε μέρα»
Είναι η χαρά της ζωής μου, πρόσθεσε για τα τρία του παιδιά
Με ιδιαίτερη τρυφερότητα μίλησε ο Μπεν Άφλεκ για την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Γκάρνερ, τη σχέση τους, αλλά και την ανατροφή των τριών παιδιών τους, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας «Kiss of the Spider Woman» τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη.
Ο 53χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στην Τζένιφερ Γκάρνερ και τα παιδιά τους, τη 19χρονη Βάιολετ, τη 16χρονη Σεραφίνα και τον 13χρονο Σάμιουελ λέγοντας στο Access Hollywood από το κόκκινο χαλί: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για τα παιδιά μου, δεν μπορώ καν να το περιγράψω».
Μιλώντας συγκεκριμένα για τη μεγαλύτερη κόρη του, ο Μπεν Άφλεκ πρόσθεσε πως μοιάζει εκπληκτικά στη μητέρα της. «Η Βάιολετ μοιάζει στη μητέρα της. Είναι εκπληκτική», είπε. «Είμαι πολύ τυχερός που έχω έναν σπουδαίο άνθρωπο δίπλα μου και υπέροχα παιδιά», συνέχισε ο ηθοποιός μιλώντας για την Τζένιφερ Γκάρνερ. «Είναι η χαρά της ζωής μου και νιώθω ευλογημένος κάθε μέρα. Αυτό με κάνει πραγματικά ευτυχισμένο».
Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Γκάρνερ, που γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Daredevil, παντρεύτηκαν το 2005 και απέκτησαν τα τρία τους παιδιά το 2005, το 2008 και το 2012. Το ζευγάρι χώρισε το 2015, ωστόσο η διαδικασία του διαζυγίου ολοκληρώθηκε τρία χρόνια αργότερα, το 2018.
Παρά τον χωρισμό τους, οι δύο ηθοποιοί έχουν διατηρήσει μια φιλική σχέση ως γονείς. Τον περασμένο Ιούλιο, εθεάθησαν μαζί με τα δύο μικρότερα παιδιά τους στις πρώτες θέσεις ενός αγώνα των Red Sox στο Fenway Park, ενώ τον Σεπτέμβριο πήγαν οικογενειακώς στον κινηματογράφο στο Λος Άντζελες.
Κατά τη διάρκεια του γάμου του Μπεν Άφλεκ με την Τζένιφερ Λόπεζ, η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί δημόσια στη σχέση του με την Τζένιφερ Γκάρνερ. «Δουλεύουν πραγματικά πολύ καλά μαζί», είχε δηλώσει στη Vogue το 2022, χαρακτηρίζοντάς τους «εκπληκτικούς γονείς που συνεργάζονται αρμονικά».
Ben Affleck makes rare comment about co-parenting with ex-wife Jennifer Garner https://t.co/1aMnvm1WOI pic.twitter.com/CQZS9pN5SI— Page Six (@PageSix) October 7, 2025
