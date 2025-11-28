Ελένη Κοκκίδου: Ήμουν πολύ δυστυχισμένο παιδί, ένιωθα ότι δεν έχω πουθενά να πατήσω
Για τη ζωή της, την πορεία της στον χώρο της τέχνης, αλλά και για τις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν από την παιδική της ηλικία μέχρι σήμερα μίλησε η Ελένη Κοκκίδου, κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια και στο οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, εξηγώντας πως προερχόταν από μια αστική οικογένεια που έβλεπε την τέχνη περισσότερο ως στοιχείο κοινωνικής καλλιέργειας και όχι ως επαγγελματική επιλογή.
«Ήμουν από μία αστική οικογένεια, η οποία έβλεπε την καλλιτεχνία ως κάτι που είναι ένα εφόδιο για μια γυναίκα. Όχι για να το συζητάει, αλλά για να κάνει τραπέζια, να καλεί τους φίλους, να παίζει πιάνο, να τραγουδάνε όλοι μαζί. Εγώ έπαιζα κιθάρα και τραγούδαγα, και λέγανε οι φίλες της μαμάς ότι η Ελένη πρέπει να γίνει τραγουδίστρια. Και η μαμά άλλαζε 58 χρώματα».
«Η τέχνη ήταν κάτι που πήγαινε μαζί με μια αστική ζωή που θα δημιουργούσε μια ωραία οικογένεια, με παιδιά που θα γινόντουσαν δικηγόροι, γιατροί. Εγώ όμως ήμουνα καλλιτέχνης, γεννημένη καλλιτέχνης. Δεν θα μπορούσα να ζω αλλιώς», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, η Ελένη Κοκκίδου μίλησε και για τα εσωτερικά της βιώματα εκείνων των χρόνων, περιγράφοντας μια παιδική ηλικία γεμάτη αντιφάσεις, με αγάπη αλλά και έντονη εσωτερική μοναξιά.
«Ήμουν ένα δυστυχισμένο παιδί. Πολύ χαρούμενο, γιατί είχα πολλή αγάπη, αλλά πολύ δυστυχισμένο εσωτερικά, γιατί ένιωθα ότι δεν έχω πουθενά να πατήσω και έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ανθρώπους που να μου δείξουνε τον δρόμο. Γι’ αυτό και οι φίλοι μου ήτανε πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Από πολύ νωρίς έμπλεξα με διανοούμενους, κατάλαβα ότι έπρεπε να καλλιεργήσω την πνευματικότητά μου και να βρω ανθρώπους που θα με βοηθήσουν να βρω μια λύση ύπαρξης στη ζωή μου».
