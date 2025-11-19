Ελένη Κοκκίδου: Οι γυναίκες που έχουν ζήσει καταπίεση συχνά τη μεταδίδουν στις κόρες τους, περνάει από γενιά σε γενιά
Έχουν γίνει βήματα, αλλά όχι αρκετά, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τη θέση της γυναίκας, την κακοποίηση αλλά και το τηλεοπτικό της παρελθόν στη σειρά «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα» μίλησε η Ελένη Κοκκίδου. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στις διαχρονικές παθογένειες της κοινωνίας, επισημαίνοντας πως η βία κατά των γυναικών παραμένει πραγματικότητα, όμως εκείνη που δεν μπορεί να αντέξει «είναι η κακοποίηση των παιδιών».
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», η Ελένη Κοκκίδου δήλωσε: «Η κακοποίηση των γυναικών συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει, αλλά η κακοποίηση των παιδιών είναι κάτι αφόρητο. Οι άνθρωποι δίπλα πρέπει να μιλούν».
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναπαραγωγή της καταπίεσης μέσω της οικογένειας. «Οι γυναίκες που έχουν ζήσει καταπίεση συχνά τη μεταδίδουν στις κόρες τους. Είναι μια σκυτάλη που περνάει από γενιά σε γενιά. Έχουν γίνει βήματα, αλλά όχι αρκετά. Πάντα θα υπάρχουν γυναίκες οικονομικά εξαρτημένες από τους άνδρες τους, που κακοποιούνται και δεν μπορούν να φύγουν. Κάθε εβδομάδα συμβαίνει κάτι», τόνισε.
Η ηθοποιός δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στη μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία της καριέρας της, τη σειρά του Alpha «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα», στην οποία πρωταγωνίστησε από το 2013 έως το 2024 μαζί με τον Αντώνη Αντωνίου.
Όπως αποκάλυψε, το κόνσεπτ της σειράς μπορεί να επιστρέψει, όμως με άλλους ηθοποιούς. «Νομίζω πως κάποια στιγμή θα συμβεί. Όχι με εμάς, αλλά με καινούργια ζευγάρια. Η "Μουρμούρα" ήταν ένα μοντέλο σειράς που πέτυχε πάρα πολύ», είπε.
