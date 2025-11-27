ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

GALA
Έλλη Κοκκίνου

Έλλη Κοκκίνου: Έβαζαν σημάδι στο ντεκολτέ μου με τα γαρύφαλλα, δεν το άφησα να περάσει έτσι

Έχω γυρίσει χέρι και έχω πει «την επόμενη φορά θα στο σπάσω», πρόσθεσε η τραγουδίστρια

Μια προσβλητική συμπεριφορά με την οποία ήρθε αντιμέτωπη στο παρελθόν, ενώ βρισκόταν πάνω στη σκηνή, περιέγραψε η Έλλη Κοκκίνου. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι της έχει τύχει θαμώνες να στοχεύουν με γαρύφαλλα το ντεκολτέ της. Ωστόσο, τόνισε πως δεν έχει αφήσει αναπάντητες τέτοιες κινήσεις, προειδοποιώντας πως, αν επαναληφθούν, δεν θα είναι επιεικής.

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Daily Kous Kous» η Έλλη Κοκκίνου ρωτήθηκε για το αν έχει γίνει δέκτης προσβολών πάνω στην πίστα, με εκείνη να απαντά: «Δεν μου έχει τύχει κάτι τόσο ακραίο. Βέβαια, μου έχουν συμβεί άλλα προσβλητικά γεγονότα, τα οποία δεν τα άφησα αναπάντητα, γιατί δεν μπορώ. Προσπαθούσαν να βάλουν σημάδι με τα γαρύφαλλα, όταν φορούσα φόρεμα με ντεκολτέ. Δεν το άφησα να περάσει έτσι, έχω γυρίσει χέρι και έχω πει “την επόμενη φορά θα στο σπάσω, μπορώ”. Ή έχω πει “Λούνα παρκ έχει πιο πέρα να πετύχεις το στόχο σου, όχι εδώ».

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της

Πόσο καλά ξέρεις την Έλλη Κοκκίνου; | DKΚUncensored S02 Ep03

Στην ίδια συνέντευξη, αναφέρθηκε στην περίοδο που είχε σημειωθεί μεγάλη αύξηση στο βάρος της λόγω του θυρεοειδούς, αν και έτρωγε πολύ λιτά. «Όταν άρχισα να φορτώνω κιλά χωρίς να τρώω και έπαθα αναιμία από την αφαγία, είχα φτάσει σε άλλο επίπεδο. Ήμουν με τέσσερα νεκταρίνια τη μέρα και εγώ πάχαινα. Πήγα στη γιατρό με μαύρους κύκλους… ήμουν έτοιμη για μετάγγιση. Και είχα άλλους που μου έλεγαν “κρυφοτρώς”», σημείωσε.

Όσον αφορά στο κεφάλαιο οικογένεια, εξομολογήθηκε ότι επιθυμία της ήταν να αποκτήσει δύο παιδιά, αλλά δεν τα κατάφερε λόγω των εξελίξεων στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή. «Το είχα σκεφτεί και ήθελα. Εμένα το όνειρό μου ήταν να κάνω δύο παιδιά, αλλά με τις συνθήκες δεν πρόλαβα εκ των πραγμάτων, έπρεπε να ξαναμπώ στη δουλειά και μετά χώρισα με τον μπαμπά του», μοιράστηκε.

