Έλλη Κοκκίνου για την αρνητική κριτική: Δεν με επηρεάζουν τα σχόλια, μόνο τα κακόβουλα που θέλουν να κάνουν εντύπωση
Ο πιο αυστηρός κριτής για εμένα είναι ο εαυτός μου, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Για την επιστροφή της στη μικρή οθόνη μέσα από το νέο μουσικό σόου «Don’t Forget The Lyrics», που έκανε πρεμιέρα χθες, αλλά και για την αντιμετώπιση των αρνητικών σχολίων που δέχεται μίλησε η Έλλη Κοκκίνου. Η τραγουδίστρια περιέγραψε αρχικά, στην εκπομπή «Buongiorno» τα γυρίσματα ως μια καταπληκτική εμπειρία, τονίζοντας ότι κατάφερε να βγάλει τον καλύτερό της εαυτό με αυθορμητισμό και φυσικότητα.
«Ξέρω ότι μπορώ να το κάνω καλύτερα στο μέλλον, αλλά το έκανα πάρα πολύ αυθόρμητα. Ήμουν πάρα πολύ ο εαυτός μου. Ανυπομονούσα να μπω στο γύρισμα», ανέφερε. Η ίδια εξήγησε ότι αποδέχτηκε πρόθυμα και το δοκιμαστικό που της πρότειναν, χωρίς να το θεωρήσει υποτιμητικό ή προσβλητικό, παρά το γεγονός ότι είναι ήδη γνωστή στον χώρο.
«Ανυπομονούσα να μπω στο γύρισμα. Είπα το "ναι" και μου λένε "μπορείς να κάνεις όμως ένα δοκιμαστικό;". Λέω "εννοείται". Δεν το βλέπω υποτιμητικό ή προσβλητικό ότι είμαι γνωστή, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Η Έλλη Κοκκίνου αναφέρθηκε επίσης στις συμβουλές που δέχτηκε από τον Γιώργο Καπουτζίδη, που υπήρξε στο παρελθόν παρουσιαστής αντίστοιχου σόου, ενώ ξεκαθάρισε τη στάση της απέναντι στα αρνητικά σχόλια.
«Δεν με φοβίζει η σύγκριση με τον Καπουτζίδη, γιατί δεν με φοβίζουν τέτοια πράγματα. Μου έστειλε ένα μήνυμα όταν δημοσιοποιήθηκε, ότι πιστεύει σε εμένα σε αυτό το πρότζεκτ. Μου είπε επίσης "δεν χρειάζεται να δεις τίποτα από εμένα, πάρε το όλο πάνω σου, κάνε εσύ ό,τι ξέρεις". Δεν με επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια, μόνο τα κακόβουλα που θέλουν να κάνουν εντύπωση. Ο πιο αυστηρός κριτής για εμένα είναι ο εαυτός μου», είπε κλείνοντας.
Δείτε το βίντεο
