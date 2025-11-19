Έλλη Κοκκίνου: Ήμουν πάντα αγοροκόριτσο, στην καθημερινότητά μου δεν ήμουν αυτό το θηλυκό που μπορεί να νομίζει κάποιος

Έχω πολλά χρόνια να βιώσω μια σχέση με συγκατοίκηση, μου αρέσει που κάνω ό,τι θέλω, δήλωσε η τραγουδίστρια για την προσωπική της ζωή