Έλλη Κοκκίνου: Ήμουν πάντα αγοροκόριτσο, στην καθημερινότητά μου δεν ήμουν αυτό το θηλυκό που μπορεί να νομίζει κάποιος
Έχω πολλά χρόνια να βιώσω μια σχέση με συγκατοίκηση, μου αρέσει που κάνω ό,τι θέλω, δήλωσε η τραγουδίστρια για την προσωπική της ζωή
Στις πτυχές του εαυτού της, όταν δεν βρίσκεται στις πίστες και τα νυχτερινά μαγαζιά αναφέρθηκε η Έλλη Κοκκίνου, εξηγώντας ότι πάντα ήταν «αγοροκόριτσο» όπως είπε, χωρίς να νιώθει την ανάγκη να παρουσιάζει διαρκώς τη θηλυκή της πλευρά.
Η τραγουδίστρια τόνισε ότι λατρεύει τη γυναικεία της φύση και δεν της πέρασε ποτέ από το μυαλό «πώς θα ήταν σαν άντρας», παρότι αυτοχαρακτηρίστηκε ως «αγοροκόριτσο». Στην καθημερινότητά της ξεκαθάρισε πως δεν έχει την εικόνα της πολύ θηλυκής γυναίκας που ίσως νομίζουν κάποιοι.
Το βράδυ της Τρίτης 18 Νοεμβρίου, η Έλλη Κοκκίνου ήταν καλεσμένη στο «The 2Night Show» και μιλώντας για την εικόνα της, αλλά και για πιο πρακτικές συνήθειες, που κάποιοι τις θεωρούν αντρικές υποθέσεις, είπε: «Μ’ αρέσει πάρα πολύ η γυναικεία μου φύση, ποτέ δεν σκέφτηκα, αν ήμουν άντρας τι θα έκανα. Ήμουν πάντα αγοροκόριτσο. Στην καθημερινότητά μου δεν ήμουν αυτό το θηλυκό που μπορεί να νομίζει κάποιος. Μου άρεσε να μαθαίνω να αλλάζω τα λάδια, να πλένω το αυτοκίνητο, να ασχολούμαι με ό,τι έβλεπα από τα αδέρφια μου. Δεν μου άρεσε ποτέ το "νιαούρισμα", καθόλου, ούτε μικρή».
Όσο για το κεφάλαιο της προσωπικής της ζωής και ειδικότερα της συντροφικότητας, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Είμαι στη φάση του “αφήστε με ήσυχη”. Θέλω τον χώρο μου, έτσι έχω μάθει. Μου αρέσει να κάνω ό,τι θέλω, να κινούμαι όπως θέλω. Αν όμως ερωτευτώ και πάθω πλάκα αυτό θα αλλάξει. Ο έρωτας τα αλλάζει αυτά. Μπορεί να μην θέλω κάθε μέρα να ξυπνάμε μαζί, αλλά κάποιες μέρες ναι. Θα βρεθεί ο ρυθμός. Έχω πολλά χρόνια να βιώσω μια σχέση με συγκατοίκηση, μου αρέσει που κάνω ό,τι θέλω».
