Eurovision: Επιμένει η Ισπανία στην απόφασή της να μη συμμετάσχει, αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ
Διατηρούμε την ίδια θέση, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της ισπανικής ραδιοτηλεόρασης
Η Ισπανία επιμένει στην απόφασή της να μη συμμετάσχει στη Eurovision, αν το Ισραήλ δεν αποκλειστεί, ανεξάρτητα από τις αλλαγές που προωθεί αυτή τη στιγμή η EBU στους κανονισμούς.
Το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος της ισπανικής ραδιοτηλεόρασης RTVE, Χοσέ Πάμπλο Λόπεζ, ξεκαθάρισε στο Κοινοβούλιο ότι όσο το Ισραήλ παραμένει, η Ισπανία που είναι από τις Big 5 χώρες δεν θα λάβει μέρος στον επερχόμενο διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας. Ο Λόπεζ τόνισε ότι οι εχθροπραξίες από την πλευρά του Ισραήλ ήταν «προκλητικές» και οδήγησαν σε μια «εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα».
Όπως αναφέρει η εφημερίδα El Pais, όταν ρωτήθηκε για το θέμα από μέλος του κοινοβουλίου της σοσιαλιστικής ομάδας λίγες ημέρες πριν από τις συζητήσεις σχετικά με τα νέα μέτρα για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision και τη συμμετοχή του Ισραήλ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεόρασης (EBU), ο López δήλωσε ότι «η θέση του RTVE επί του θέματος δεν έχει αλλάξει».
Συγκεκριμένα, είπε: «Διατηρούμε την ίδια θέση για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, λόγω της γενοκτονίας που έχει διαπραχθεί στη Γάζα. Ως πρόεδρος του RTVE, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είναι ένας διαγωνισμός, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι. Και νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου. Αλλά θέλω να θίξω ένα άλλο ζήτημα: τη συστηματική μη συμμόρφωση του Ισραήλ με τους ίδιους τους κανόνες».
Ο Λόπεζ κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι «εκμεταλλεύεται πολιτικά τον διαγωνισμό» και ότι προσπαθεί να επηρεάσει την ψηφοφορία. Όπως είπε: «Οποιαδήποτε άλλη χώρα εμπλεκόμενη σε τέτοιου είδους χρήση του διαγωνισμού, σας διαβεβαιώνω, θα τιμωρούνταν και θα τελούσε σε προσωρινή αναστολή», αφήνοντας υπαινιγμούς για την ανοχή που έχει επιδείξει η EBU τα τελευταία χρόνια.
Αποκάλυψε επίσης ότι πριν από μερικές μέρες έλαβε επιστολή από τον γενικό διευθυντή της EBU, Νόελ Κάραν, στην οποία αναγνωρίζεται ότι «χάρη στις πιέσεις της RTVE ο οργανισμός θα υιοθετήσει πρόσθετα μέτρα για την αποτροπή κυβερνητικής παρέμβασης και χειραγωγημένων ψήφων».
Ωστόσο, ο López διευκρίνισε ότι αυτά τα μέτρα δεν επαρκούν. «Δεν εγγυώνται ότι δεν θα υπάρξει ξανά παρέμβαση από μια κυβέρνηση όπως του Ισραήλ, ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση», επισήμανε.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, η Σλοβενία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό.
