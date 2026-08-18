Η απάντηση Γεωργιάδη σε δημοσκόπηση για τη φτώχεια στην Ελλάδα: Είμαστε στις 30 πλουσιότερες χώρες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης

Η απάντηση Γεωργιάδη σε δημοσκόπηση για τη φτώχεια στην Ελλάδα: Είμαστε στις 30 πλουσιότερες χώρες

Ο Υπουργός Υγείας αναδημοσίευσε δημοσκόπηση που επιχειρεί να απαντήσει στο «πόσο φτωχοί είναι οι Έλληνες» και τονίζει: «Πάμε μπροστά με αισιοδοξία και πίστη στις δυνάμεις μας και μακρυά από τους μίζερους»

Η απάντηση Γεωργιάδη σε δημοσκόπηση για τη φτώχεια στην Ελλάδα: Είμαστε στις 30 πλουσιότερες χώρες
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Αναδημοσιεύοντας δημοσκόπηση η οποία επιχειρεί να δώσει απάντηση στο ερώτημα «Πόσο φτωχοί είναι οι Έλληνες», ο Άδωνις Γεωργιάδης σημειώνει πως όλες οι χώρες έχουν προβλήματα και αναρωτιέται «αλλά όλοι δεν έχουν;».

Ο Υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του στα social media αναφέρει μεταξύ άλλων πως: «Ζούμε σε μια από τις ομορφότερες Χώρες του Κόσμου και σε 200 χρόνια Ελληνικού Κράτους από την αφάνεια είμαστε πλήρες Μέλος της ΕΕ μέσα στις 30 πλουσιότερες χώρες. Πάμε μπροστά με αισιοδοξία και πίστη στις δυνάμεις μας και μακρυά από τους μίζερους».


Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη: Έχω πολλές φορές πει ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε την φυσική μας τάση να τα βλέπουμε όλα πιο δύσκολα από όσο είναι στην πραγματικότητα και να αδικούμε και τον εαυτό μας και την χώρα μας. Εκεί τα ΜμΕ δυστυχώς παίζουν αρνητικό ρόλο διότι υπερτονίζουν τα άσχημα. Ναι έχουμε προβλήματα αλλά όλοι δεν έχουν; Ζούμε σε μια από τις ομορφότερες Χώρες του Κόσμου και σε 200 χρόνια Ελληνικού Κράτους από την αφάνεια είμαστε πλήρες Μέλος της ΕΕ μέσα στις 30 πλουσιότερες χώρες. Πάμε μπροστά με αισιοδοξία και πίστη στις δυνάμεις μας και μακρυά από τους μίζερους.

258 ΣΧΟΛΙΑ
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