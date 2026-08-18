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Η Ιταλία «σηκώνει το γάντι» στη Γερμανία για το μεταναστευτικό, στο επίκεντρο οι γερμανικές ΜΚΟ
Η Ιταλία «σηκώνει το γάντι» στη Γερμανία για το μεταναστευτικό, στο επίκεντρο οι γερμανικές ΜΚΟ
Συνεχίζονται οι επιθέσεις της Ρώμης εναντίον του Βερολίνου για το μεταναστευτικό - H Tζόρτζια Μελόνι αρνείται να δεχτεί επιστροφές προσφύγων από τη Γερμανία
Η Ιταλία προσπαθεί να περάσει στην αντεπίθεση και να επιβάλει τη γραμμή της στο μεταναστευτικό. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Ρώμης, από τον Οκτώβριο του 2022 μέχρι σήμερα, πάνω από το 50% των μεταναστών και προσφύγων που έφτασαν σε ιταλικά λιμάνια διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην ξηρά από γερμανικές ΜΚΟ. Πρόκειται για 22.513 ανθρώπους, σε σύνολο 42.338.
Το συμπέρασμα που βγάζει η Τζόρτζια Μελόνι είναι ότι το Βερολίνο δεν μπορεί να ζητά με επιμονή από την Ιταλία να δεχθεί αιτούντες άσυλο, οι οποίοι βρίσκονται στη Γερμανία και θεωρούνται μέρος των λεγόμενων «δευτερογενών ροών». Σε αυτή την περίπτωση -λέει η Ρώμη- πρέπει να γίνει συμψηφισμός και να ληφθεί υπόψη ο τεράστιος αριθμός μεταναστών που αποβιβάζουν στα ιταλικά λιμάνια τα πλοία των γερμανικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Μόνον από την αρχή του χρόνου, επιμένει το υπουργείο Εσωτερικών της Ρώμης, πρόκειται για πάνω από 2.200 ανθρώπους.
Η κυβέρνηση Μερτς, όμως, θεωρεί ότι πρέπει να βρει πλήρη εφαρμογή το νέο Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 12 του περασμένου Ιουνίου. Ζητά από την Ιταλία να δεχθεί τουλάχιστον κάποιες επιστροφές των αιτούντων άσυλο, εγκαταλείποντας την αδιάλλακτη στάση της. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την πλευρά της, διαπίστωσε πρόσφατα ότι σε σύνολο δώδεκα αιτημάτων που υποβλήθηκαν από την Γερμανία από τον Ιούνιο, έως τώρα η κυβέρνηση Μελόνι δεν έχει ανταποκριθεί ούτε σε ένα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μια πρώτη «επαναπροσέγγιση» θα μπορούσε να προκύψει αύριο. Οι γερμανικές αρχές ετοιμάζονται να οργανώσουν την επιστροφή στη Ρώμη της Αμπντιρισάκ Γουαρσάμε, μιας Σομαλής γυναίκας είκοσι δυο ετών, η οποία είχε φτάσει στην Ιταλία τον περασμένο Φεβρουάριο και μετά από έναν μήνα μετακινήθηκε στη Γερμανία. Ζήτησε άσυλο για να σωθεί από την καταπίεση του ισλαμικού φονταμενταλισμού, αλλά οι αρχές στη Βαυαρία αποφάνθηκαν ότι αρμόδια για την όλη υπόθεση, βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων, είναι η Ιταλία.
Μέχρι τώρα, η κυβέρνηση Μελόνι δεν έχει ανακοινώσει αν είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί, αλλά σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, δύσκολα θα μπορέσει να συνεχίσει να τραβά το σκοινί για πολύ καιρό ακόμη. Οι σχέσεις με τον Πέδρο Σάντσεθ -και σε έναν βαθμό με τον Εμμανουέλ Μακρόν- τις τελευταίες εβδομάδες δοκιμάσθηκαν έντονα. Είναι σαφές ότι η πρόεδρος των «Αδελφών της Ιταλίας» δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της να βρεθεί σε διαρκή αντιπαράθεση και με την κυβέρνηση Μερτς, κινδυνεύοντας να απομονωθεί από όλες τις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πηγή: DW
Το συμπέρασμα που βγάζει η Τζόρτζια Μελόνι είναι ότι το Βερολίνο δεν μπορεί να ζητά με επιμονή από την Ιταλία να δεχθεί αιτούντες άσυλο, οι οποίοι βρίσκονται στη Γερμανία και θεωρούνται μέρος των λεγόμενων «δευτερογενών ροών». Σε αυτή την περίπτωση -λέει η Ρώμη- πρέπει να γίνει συμψηφισμός και να ληφθεί υπόψη ο τεράστιος αριθμός μεταναστών που αποβιβάζουν στα ιταλικά λιμάνια τα πλοία των γερμανικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Μόνον από την αρχή του χρόνου, επιμένει το υπουργείο Εσωτερικών της Ρώμης, πρόκειται για πάνω από 2.200 ανθρώπους.
Ο ρόλος των γερμανικών ΜΚΟ
Η κυβέρνηση Μερτς, όμως, θεωρεί ότι πρέπει να βρει πλήρη εφαρμογή το νέο Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 12 του περασμένου Ιουνίου. Ζητά από την Ιταλία να δεχθεί τουλάχιστον κάποιες επιστροφές των αιτούντων άσυλο, εγκαταλείποντας την αδιάλλακτη στάση της. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την πλευρά της, διαπίστωσε πρόσφατα ότι σε σύνολο δώδεκα αιτημάτων που υποβλήθηκαν από την Γερμανία από τον Ιούνιο, έως τώρα η κυβέρνηση Μελόνι δεν έχει ανταποκριθεί ούτε σε ένα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μια πρώτη «επαναπροσέγγιση» θα μπορούσε να προκύψει αύριο. Οι γερμανικές αρχές ετοιμάζονται να οργανώσουν την επιστροφή στη Ρώμη της Αμπντιρισάκ Γουαρσάμε, μιας Σομαλής γυναίκας είκοσι δυο ετών, η οποία είχε φτάσει στην Ιταλία τον περασμένο Φεβρουάριο και μετά από έναν μήνα μετακινήθηκε στη Γερμανία. Ζήτησε άσυλο για να σωθεί από την καταπίεση του ισλαμικού φονταμενταλισμού, αλλά οι αρχές στη Βαυαρία αποφάνθηκαν ότι αρμόδια για την όλη υπόθεση, βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων, είναι η Ιταλία.
Μέχρι τώρα, η κυβέρνηση Μελόνι δεν έχει ανακοινώσει αν είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί, αλλά σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, δύσκολα θα μπορέσει να συνεχίσει να τραβά το σκοινί για πολύ καιρό ακόμη. Οι σχέσεις με τον Πέδρο Σάντσεθ -και σε έναν βαθμό με τον Εμμανουέλ Μακρόν- τις τελευταίες εβδομάδες δοκιμάσθηκαν έντονα. Είναι σαφές ότι η πρόεδρος των «Αδελφών της Ιταλίας» δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της να βρεθεί σε διαρκή αντιπαράθεση και με την κυβέρνηση Μερτς, κινδυνεύοντας να απομονωθεί από όλες τις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα συνεχίσει να τραβά το σκοινί η Μελόνι;
Πηγή: DW
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