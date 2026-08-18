Βίντεο από το τροχαίο στη Βούλα: Το ταξί έκανε επικίνδυνη αναστροφή, η μηχανή έπεσε πάνω του χωρίς να το δει
ΕΛΛΑΔΑ
Βούλα Τροχαίο

Βίντεο από το τροχαίο στη Βούλα: Το ταξί έκανε επικίνδυνη αναστροφή, η μηχανή έπεσε πάνω του χωρίς να το δει

Ο 39χρονος διακομίστηκε άμεσα στο Ασκληπιείο, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια

Βίντεο από το τροχαίο στη Βούλα: Το ταξί έκανε επικίνδυνη αναστροφή, η μηχανή έπεσε πάνω του χωρίς να το δει
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Ένας 39χρονος μοτοσικλετιστής, τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17/8), στην παραλιακή, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας το ταξί ξεκινάει από τη δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα προς Βουλιαγμένης και επιχειρεί να κάνει αναστροφή στην πλατεία Κρήτης με αποτέλεσμα να πέσει με μεγάλη ταχύτητα η μηχανή πάνω του.

Ο 39χρονος διακομίστηκε άμεσα στο Ασκληπιείο, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια. Σύμφωνα με το Ertnews, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό. 


Τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνούν οι αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.
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