Χτυπήθηκε ελληνόκτητο bulk carrier ανοικτά του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, διασώθηκαν οι 21 ναυτικοί, δείτε φωτογραφίες

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ της Δευτέρας στηόταν το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο «ANNA S», υπό σημαίαδέχθηκε πλήγμα από βλήμα ενώ βρισκόταν περίπουανοικτά τουΤο πλοίο, το οποίο ανήκει στηInc. σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχει ουσιαστικά καταστραφεί από την πυρκαγιά που προκλήθηκε λόγω της έκρηξης.Είναι ωστόσο, άγνωστο εάν έχει αρχίσει να βυθίζεται ή εάν εξακολουθεί να παραμένει στην επιφάνεια. Την ώρα που χτυπήθηκε, το «ANNA S» πέντε διαδοχικές φορές από drones, ήταν κενό φορτίου και κατευθυνόταν προς το Νοβοροσίσκ προκειμένου να φορτώσει σιτηρά. Στοεπέβαιναν συνολικά 21 μέλη πληρώματος – 20 Φιλιππινέζοι ναυτικοί και ο Ρουμάνος πλοίαρχος. Όλοι εγκατέλειψαν το πλοίο και διασώθηκαν από άλλο εμπορικό πλοίο που έπλεε στην περιοχή, το Elina B με 20 μέλη πληρώματος.Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, περίπου πέντε ώρες αργότερα χτυπήθηκε και το πλοίο που είχε περισυλλέξει τους 21 ναυτικούς του “ANNA S”. Παρά τα δύο πλήγματα που δέχθηκε από drones το ελληνόκτητο «Elina B» συνέχισε να πλέει με ταχύτητα περίπου 9,5 κόμβων προς λιμάνι της Τουρκίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο drone έκανε συνεχείς κύκλους επί χρονικό διάστημα, πριν χτυπήσει το «Elina B» σαν να το πολιορκούσε. Την ίδια στιγμή, παράγοντας της ναυτιλίας, εξέφρασε στο protothema.gr την έκδηλη ανησυχία στον κλάδο, καθώς τα drone δεν στόχευαν το φορτίο των πλοίων αλλά το accomodation, δηλαδή τον χώρο στον οποίο διαβιεί το πλήρωμα.Το περιστατικό ενισχύει την ανησυχία για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην περιοχή του Νοβοροσίσκ, ενός από τους σημαντικότερους ρωσικούς κόμβους εξαγωγής σιτηρών και ενεργειακών προϊόντων. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το ελληνόκτητο “ANNA S” δεν μετέφερε φορτίο και βρισκόταν σε καθαρά εμπορικό ταξίδι για παραλαβή σιτηρών, γεγονός που αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται εμπορικά πλοία και τα πληρώματά τους όσο οι πολεμικές επιχειρήσεις επεκτείνονται στις θαλάσσιες ζώνες και στις προσεγγίσεις των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας.