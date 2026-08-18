Γρηγόρης Αρναούτογλου για Ζωή Λάσκαρη: Τι φανταστικός άνθρωπος, θα θυμάμαι πάντα τα τηλεφωνήματά μας
Γρηγόρης Αρναούτογλου για Ζωή Λάσκαρη: Τι φανταστικός άνθρωπος, θα θυμάμαι πάντα τα τηλεφωνήματά μας
Πόσο ακομπλεξάριστη, πόσο γεμάτη ζωή, τόνισε ο παρουσιαστής, τιμώντας τη μνήμη της ηθοποιού
Με μία ανάρτηση στα social media τίμησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τη μνήμη της Ζωής Λάσκαρη, με αφορμή τα εννέα χρόνια από τον θάνατό της. Ο παρουσιαστής, που είχε γνωρίσει προσωπικά την αείμνηστη ηθοποιό, θυμήθηκε τις συναντήσεις τους και τα τηλεφωνήματά τους. Την ίδια στιγμή, έκανε λόγο για έναν ακομπλεξάριστο και φανταστικό άνθρωπο, γεμάτο ζωή.
Αφού αναδημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ για τη Ζωή Λάσκαρη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έγραψε για εκείνη: «Εννέα χρόνια πέρασαν απο τη μέρα που ''έφυγε''. Τη γνωρίσα λίγα χρόνια πριν. Βγήκαμε για φαγητό, θυμάμαι την πηγα στην Νησιωτισσα στήν Πεντέλη, στο στέκι μου και έτσι ξεκίνησε μια πολυ ομορφη φιλία. Τι φανταστικός άνθρωπος, πόσο ακομπλεξάριστη πόσο ''γεμάτη'' από ΖΩΗ. Θα θυμάμαι πάντα τα τηλεφωνήματά μας που μου έλεγε κατα τη γνώμη της τι επρεπε να κάνω σε κάποια θέματά μου. Όπου και να είσαι Ζωή, σίγουρα θα τους έχεις σαγηνεύει όλους».
Ακολουθεί η ανάρτησή του
Φωτογραφία: Shutterstock
Αφού αναδημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το αφιερωματικό βίντεο της Φίνος Φιλμ για τη Ζωή Λάσκαρη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έγραψε για εκείνη: «Εννέα χρόνια πέρασαν απο τη μέρα που ''έφυγε''. Τη γνωρίσα λίγα χρόνια πριν. Βγήκαμε για φαγητό, θυμάμαι την πηγα στην Νησιωτισσα στήν Πεντέλη, στο στέκι μου και έτσι ξεκίνησε μια πολυ ομορφη φιλία. Τι φανταστικός άνθρωπος, πόσο ακομπλεξάριστη πόσο ''γεμάτη'' από ΖΩΗ. Θα θυμάμαι πάντα τα τηλεφωνήματά μας που μου έλεγε κατα τη γνώμη της τι επρεπε να κάνω σε κάποια θέματά μου. Όπου και να είσαι Ζωή, σίγουρα θα τους έχεις σαγηνεύει όλους».
Ακολουθεί η ανάρτησή του
Φωτογραφία: Shutterstock
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