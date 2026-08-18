Η Γερμανία θα βοηθήσει να αποκατασταθούν οι ζημιές στο προστατευτικό περίβλημα στο Τσερνόμπιλ
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Τσερνόμπιλ Ουκρανία Γερμανία

Η Γερμανία θα βοηθήσει να αποκατασταθούν οι ζημιές στο προστατευτικό περίβλημα στο Τσερνόμπιλ

Περίπου  580 εκατ. δολάρια το κόστος - Σύμφωνα με τους ειδικούς, η προστατευτική λειτουργία της χαλύβδινης κατασκευής δεν είναι πλέον εξασφαλισμένη

Η Γερμανία θα βοηθήσει να αποκατασταθούν οι ζημιές στο προστατευτικό περίβλημα στο Τσερνόμπιλ
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Ο Γερμανός υπουργός Περιβάλλοντος Κάρστεν Σνάιντερ δεσμεύτηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κίεβο να βοηθήσει την Ουκρανία να αποκαταστήσει τις ζημιές στο προστατευτικό περίβλημα που καλύπτει το τμήμα του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ στο οποίο είχε σημειωθεί η καταστροφή.

«Η Γερμανία στέκεται πρωτίστως στο πλευρό της Ουκρανίας», είπε ο Σνάιντερ ο οποίος επρόκειτο να επισκεφθεί τη ζώνη αποκλεισμού γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, στον οποίο σημειώθηκε το καταστροφικό δυστύχημα το 1986.

Το χαλύβδινο περίβλημα που καλύπτει τον χώρο στον οποίο σημειώθηκε το ατύχημα, υπέστη ζημιές από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους κατά τη διάρκεια του ρώσο-ουκρανικού πολέμου.

Η Γερμανία θα βοηθήσει να αποκατασταθούν οι ζημιές στο προστατευτικό περίβλημα στο Τσερνόμπιλ
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«Το κατεστραμμένο προστατευτικό περίβλημα πάνω από τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα πρέπει να επισκευαστεί», δήλωσε ο Σνάιντερ.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η προστατευτική λειτουργία της χαλύβδινης κατασκευής δεν είναι πλέον εξασφαλισμένη. Το κόστος των επισκευών εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 580 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Σνάιντερ επισήμανε ότι οι επισκευές θα είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και θα απαιτήσουν κοινή διεθνή προσπάθεια. «Έχει ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν οι χώρες της G7», είπε.

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Πρόσθεσε ότι η Γερμανία υποστήριξε την Ουκρανία στην πορεία της προς την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο υπουργός συνοδευόταν στην επίσκεψή του από αντιπροσωπεία επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ουκρανία.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτήν τη στιγμή» είπε ο ίδιος και προσέθεσε: «Ο Ιούλιος ήταν ένας από τους πιο δύσκολους μήνες για τον άμαχο πληθυσμό από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία. Ήταν ο μήνας με τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων από τον Μάιο του 2022».
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