Ταυτοποιήθηκε η 82χρονη οδηγός της Mercedes που κινούνταν ανάποδα στην Αθηνών-Κορίνθου, είχε λήξει το δίπλωμά της
Ταυτοποιήθηκε η 82χρονη οδηγός της Mercedes που κινούνταν ανάποδα στην Αθηνών-Κορίνθου, είχε λήξει το δίπλωμά της
Η γυναίκα έχει γεννηθεί το 1944 και η άδεια οδήγησής της είχε λήξει τον περασμένο Μάιο - Το αυτοκίνητό της είχε καταγραφεί να κινείται αντίθετα στο ρεύμα προς Κόρινθο σε βίντεο από youtuber
Ταυτοποιήθηκε η οδηγός του αυτοκινήτου που καταγράφηκε την Κυριακή να κινείται ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για τους υπόλοιπους οδηγούς.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, πρόκειται για γυναίκα που έχει γεννηθεί το 1944, ενώ διαπιστώθηκε ότι η άδεια οδήγησής της είχε λήξει τον Μάιο.
Το περιστατικό είχε σημειωθεί το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου, περίπου στις 13:45, κοντά στην έξοδο της Μαγούλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
Σε βίντεο που κατέγραψε μοτοσικλετιστής και αναρτήθηκε στο YouTube, μία μαύρη Mercedes εμφανίζεται να κινείται αντίθετα από την κανονική φορά κυκλοφορίας, ενώ στο ίδιο ρεύμα κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση τα υπόλοιπα οχήματα.
Η παρουσία του αυτοκινήτου στο αντίθετο ρεύμα δημιούργησε ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες στην εθνική οδό, καθώς οι οδηγοί που κινούνταν κανονικά προς την Κόρινθο βρίσκονταν ξαφνικά αντιμέτωποι με τη Mercedes.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό για πόση απόσταση κινήθηκε ανάποδα το αυτοκίνητο, ούτε με ποιον τρόπο ολοκληρώθηκε το περιστατικό.
Μετά την καταγραφή του συμβάντος, οι Αρχές είχαν ξεκινήσει την αναζήτηση της οδηγού, η οποία πλέον έχει ταυτοποιηθεί.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, πρόκειται για γυναίκα που έχει γεννηθεί το 1944, ενώ διαπιστώθηκε ότι η άδεια οδήγησής της είχε λήξει τον Μάιο.
Το περιστατικό είχε σημειωθεί το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου, περίπου στις 13:45, κοντά στην έξοδο της Μαγούλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
Σε βίντεο που κατέγραψε μοτοσικλετιστής και αναρτήθηκε στο YouTube, μία μαύρη Mercedes εμφανίζεται να κινείται αντίθετα από την κανονική φορά κυκλοφορίας, ενώ στο ίδιο ρεύμα κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση τα υπόλοιπα οχήματα.
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Η παρουσία του αυτοκινήτου στο αντίθετο ρεύμα δημιούργησε ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες στην εθνική οδό, καθώς οι οδηγοί που κινούνταν κανονικά προς την Κόρινθο βρίσκονταν ξαφνικά αντιμέτωποι με τη Mercedes.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό για πόση απόσταση κινήθηκε ανάποδα το αυτοκίνητο, ούτε με ποιον τρόπο ολοκληρώθηκε το περιστατικό.
Μετά την καταγραφή του συμβάντος, οι Αρχές είχαν ξεκινήσει την αναζήτηση της οδηγού, η οποία πλέον έχει ταυτοποιηθεί.
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