Μητσοτάκης: Εθνική επιτυχία η μείωση του δημόσιου χρέους, είναι μια από τις πιο ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων

Ο πρωθυπουργός εξήγησε τι σημαίνει η ανακοίνωση της πρόωρης αποπληρωμής €13 δισ. μέσα στο 2026 και ποια τα οφέλη της για τη χώρα και τους πολίτες - «Η καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει» τόνισε σε ανάρτησή του





Ο πρωθυπουργός μιλά για το τέλος μιας εποχής, καθώς, όπως τονίζει, η Ελλάδα αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ευρώπη. Και χρησιμοποιεί μια χαρακτηριστική εικόνα για να περιγράψει τη σημασία αυτής της αλλαγής: «Αυτή η καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει».







Η νέα κίνηση αφορά την



Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η Ελλάδα μειώνει πλέον το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και με τη νέα αποπληρωμή αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ευρώπη.



Μπορεί τα δισεκατομμύρια και τα ποσοστά να μοιάζουν μακριά από την καθημερινότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο, επιμένει ακριβώς στο πρακτικό αποτύπωμα της αποκλιμάκωσης: περισσότερη δημοσιονομική ελευθερία για το κράτος, λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και μικρότερο βάρος για τις νεότερες γενιές.



«Γνωρίζω ότι η είδηση αυτή μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα ή να μην γίνεται πολύ εύκολα κατανοητή. Το περιεχόμενό της, ωστόσο, είναι ανεκτίμητο», αναφέρει.



Κλείσιμο 2031. Μέχρι τότε, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το δημόσιο χρέος θα έχει υποχωρήσει κάτω από το 110%, ενώ από το 2021 μέχρι σήμερα έχει ήδη συρρικνωθεί κατά το ένα τρίτο.



Και εδώ βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο κέρδος στο οποίο εστιάζει ο πρωθυπουργός: η μικρότερη έκθεση στο χρέος μεταφράζεται σε μεγαλύτερη αξιοπιστία για τη χώρα και ευνοϊκότερους όρους δανεισμού για το κράτος και τις επιχειρήσεις.



Η συγκεκριμένη εξέλιξη, μάλιστα, έρχεται νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε αρχικά τεθεί, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τη χαρακτηρίζει «εθνική επιτυχία πέρα και πάνω από την καθημερινή κομματική μιζέρια και μεμψιμοιρία».



Ο πρωθυπουργός κάνει λόγο για μία από τις πιο ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελλήνων και επιχειρεί να στρέψει το βλέμμα στην επόμενη ημέρα: μια οικονομία με μικρότερο βάρος από το παρελθόν, μεγαλύτερη αξιοπιστία και περισσότερους βαθμούς ελευθερίας για το μέλλον.

«Το είπαμε! Το κάνουμε! Και συνεχίζουμε!». Με αυτή τη φράση ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει το πολιτικό στίγμα για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισ. ευρώ μέσα στο 2026 , συνδέοντας τη μεγάλη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους με την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας.Ο πρωθυπουργός μιλά για το τέλος μιας εποχής, καθώς, όπως τονίζει,. Και χρησιμοποιεί μια χαρακτηριστική εικόνα για να περιγράψει τη σημασία αυτής της αλλαγής: «Αυτή η καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει».Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η μείωση του δημόσιου χρέους είναι «εθνικό καθήκον». Γιατί το χρέος μιας χώρας, όπως εξηγεί, δεν μένει στους κρατικούς λογαριασμούς. Αφορά τους πολίτες της και, όταν μία γενιά αδυνατεί να αποπληρώσει τις οφειλές της, ο λογαριασμός περνά στην επόμενη.Η νέα κίνηση αφορά την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισ. ευρώ μέσα στο 2026, επιταχύνοντας ακόμη περισσότερο την αποκλιμάκωση του χρέους.Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η Ελλάδα μειώνει πλέον το δημόσιο χρέος του παρελθόντοςκαι με τη νέα αποπληρωμή αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ευρώπη.Μπορεί τα δισεκατομμύρια και τα ποσοστά να μοιάζουν μακριά από την καθημερινότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο, επιμένει ακριβώς στο πρακτικό αποτύπωμα της αποκλιμάκωσης:«Γνωρίζω ότι η είδηση αυτή μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα ή να μην γίνεται πολύ εύκολα κατανοητή. Το περιεχόμενό της, ωστόσο, είναι ανεκτίμητο», αναφέρει.Ο επόμενος μεγάλος σταθμός είναι το. Μέχρι τότε, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το δημόσιο χρέος θα έχει υποχωρήσειενώ από το 2021 μέχρι σήμερα έχει ήδη συρρικνωθεί κατά το ένα τρίτο.Και εδώ βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο κέρδος στο οποίο εστιάζει ο πρωθυπουργός: η μικρότερη έκθεση στο χρέος μεταφράζεται σεγια το κράτος και τις επιχειρήσεις.Η συγκεκριμένη εξέλιξη, μάλιστα, έρχεταπου είχε αρχικά τεθεί, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τη χαρακτηρίζει «εθνική επιτυχία πέρα και πάνω από την καθημερινή κομματική μιζέρια και μεμψιμοιρία».Ο πρωθυπουργός κάνει λόγο γιατων Ελλήνων και επιχειρεί να στρέψει το βλέμμα στην επόμενη ημέρα: μια οικονομία με μικρότερο βάρος από το παρελθόν, μεγαλύτερη αξιοπιστία και περισσότερους βαθμούς ελευθερίας για το μέλλον.



Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:



«Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον. Γιατί όταν μία ολόκληρη χώρα χρωστά, τότε χρωστούν και οι πολίτες της. Κι όταν μία γενιά αδυνατεί να ξεπληρώσει τις οφειλές της, τότε το βάρος τους περνά στις πλάτες των παιδιών της. Ε, λοιπόν, αυτή η καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει. Η Ελλάδα, μειώνει, συνεχώς, το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα! Ενώ με τη χθεσινή ανακοίνωση της πρόωρης αποπληρωμής 13 δις μέσα στο 2026, αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην ήπειρό μας.



Γνωρίζω ότι η είδηση αυτή μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα ή να μην γίνεται πολύ εύκολα κατανοητή. Το περιεχόμενό της, ωστόσο, είναι ανεκτίμητο. Γιατί σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την Πολιτεία. Αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες -και κυρίως τους νέους μας. Γι’ αυτό και ο περιορισμός του χρέους υπήρξε μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις που ανέλαβα και χαίρομαι που οι επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων την κάνουν, σήμερα, πραγματικότητα.



Η χθεσινή εξέλιξη σηματοδοτεί την εκπλήρωση ενός βασικού στόχου και, μάλιστα, νωρίτερα από τον χρόνο που είχαμε θέσει. Έτσι, με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρικνωθεί κατά το 1/3. Γεγονός που μεταφράζεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία. Σε ευνοϊκότερους όρους για τον δανεισμό κράτους και επιχειρήσεων. Και, τελικά, σε περισσότερη ευημερία για όλους. Πρόκειται, συνεπώς, για μία εθνική επιτυχία πέρα και πάνω από την καθημερινή κομματική μιζέρια και μεμψιμοιρία.



Συνιστά μια από τις πιο ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Και είναι το αισιόδοξο μήνυμα που πλέον εκπέμπει μία δυναμική οικονομία, δίνοντας προοπτική και ελπίδα σε όλη την κοινωνία. Το είπαμε! Το κάνουμε! Και συνεχίζουμε!»