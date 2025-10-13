Eurovision: Δεν θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ - Τον Δεκέμβριο η απόφαση
Μετά τις «πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή» και την κατάπαυση πυρός στη Γάζα, αποφασίστηκε να μη γίνει έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίαση τον Νοέμβριο
Οι διοργανωτές του διαγωνισμού τραγουδιού Eurovision ανακοίνωσαν σήμερα ότι δεν θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνεδρίαση τον Νοέμβριο για την ψήφιση της συμμετοχής του Ισραήλ, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU) έγινε με σαφή αναφορά στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.
Η Αυστρία είχε ζητήσει από τις χώρες να μην προχωρήσουν σε μποϊκοτάζ του διαγωνισμού του 2026, που θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ και των ανησυχιών που προκάλεσε η διετής σύρραξη στη Γάζα. Η Eurovision, η οποία τονίζει τη δική της πολιτική ουδετερότητα, βρέθηκε φέτος στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων, καθώς ορισμένες χώρες είχαν εκφράσει ότι θα απέσυραν τη συμμετοχή τους εάν το Ισραήλ λάμβανε μέρος. Το αυστριακό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ORF, που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό του 2026, δήλωσε στο Reuters ότι χαιρετίζει την απόφαση της EBU.
Η απόφαση της EBU συμπίπτει με την απελευθέρωση των τελευταίων εν ζωή Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς και την αποφυλάκιση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που στοχεύει στον τερματισμό του διετούς πολέμου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της EBU, «το Συμβούλιο συμφώνησε να εντάξει το θέμα στην ατζέντα της προγραμματισμένης Γενικής Συνέλευσης του Χειμώνα, η οποία θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο», αντί για την έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίαση που είχε προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο. Επιπλέον, μετά τις «πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή», το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η συζήτηση για τη συμμετοχή στον Eurovision Song Contest 2026 θα πρέπει να γίνει αυτοπροσώπως μεταξύ των μελών.
Η EBU δεν διευκρίνισε, σε ερώτηση του Reuters, εάν θα διεξαχθεί ψηφοφορία για τη συμμετοχή του ισραηλινού δικτύου KAN, σημειώνοντας ότι περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη συνεδρίαση θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες. Το KAN δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο έως τώρα.
🚨 The vote to determine Israel's participation in #Eurovision 2026 will no longer take place in November, the EBU has confirmed today.— ESC Discord (@ESCdiscord) October 13, 2025
Instead, an "open and in-person discussion" will take place at the EBU General Assembly in December. No vote is currently planned. pic.twitter.com/UWY3E7oldK
