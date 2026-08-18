Ιωάννα Τούνη: Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η οικογένειά της και η λύση που σκαρφίστηκε για να βοηθήσει τη μητέρα της ως παιδί
Ιωάννα Τούνη: Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η οικογένειά της και η λύση που σκαρφίστηκε για να βοηθήσει τη μητέρα της ως παιδί
Η influencer παρουσίασε φωτογραφίες από το παρελθόν και θυμήθηκε τα δύσκολα παιδικά της χρόνια
Αναδρομή στο παρελθόν έκανε η Ιωάννα Τούνη, ψάχνοντας τις φωτογραφίες από τα παιδικά της χρόνια. Κρατώντας στα χέρια της μία από αυτές, θυμήθηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η οικογένειά της λόγω οικονομικών προβλημάτων, καθώς και τη λύση που είχε σκαρφιστεί ως παιδί για να βοηθήσει τη μητέρα της.
Όπως αποκάλυψε με ένα βίντεο στο TikTok, σε μία από τις εικόνες παρουσιάζεται η ίδια με πολύ κοντά μαλλιά και πίσω από το κούρεμά της κρύβεται μία ιδιαίτερη ιστορία. Η influencer ξεκίνησε να εξιστορεί τι ακριβώς είχε συμβεί λέγοντας: «Σου έχω πει ότι έχω μεγαλώσει σε μία μέση προς φτωχή ρε παιδί μου οικογένεια, πολύ κανονικές συνθήκες και ίσως λίγο κάτω. Οπότε η μαμά μου τότε όταν ήμουν 3 χρονών περίπου είχε μετακομίσει από τη Ρόδο που έμενε στη Θεσσαλονίκη για να είναι κοντά με τη θεία μου που έμενε τότε για να μπορεί να έχει βοήθεια με το παιδί γιατί ήταν μόνη της. Οπότε σε εκείνη τη φάση ακριβώς η μαμά μου δούλευε στο δημόσιο ως νοσηλεύτρια. Ήταν το μοναδικό εισόδημα που είχαμε στο σπίτι. Δεν είχε καμία βοήθεια από τον μπαμπά. Σε εκείνη την εποχή δίνανε δάνεια με πολύ μικρούς μισθούς, οπότε η μαμά μου είχε όνειρο της ζωής της να αγοράσει ένα σπίτι. Θυμάμαι με έπαιρνε μαζί της να δούμε διάφορα ερείπια. Και κάπως έτσι με δάνειο το οποίο θα το πλήρωνε 50 χρόνια μετά, πήραμε το σπίτι μας στην Άνω Πόλη, το σπίτι που μεγάλωσα, το οποίο ήταν ένα ερείπιο 67 τ.μ. και τσούκου τσούκου η μαμά μου έφτιαχνε».
Η Ιωάννα Τούνη, στη συνέχεια, περιέγραψε ένα τηλεφώνημα που κρυφάκουσε και την έκανε να αντιληφθεί πόσο δυσκολευόταν η μητέρα της: «Ήταν που λες ένα διάστημα της ζωής μου το οποίο δεν μπορώ να προσδιορίσω γιατί ήμουν πολύ μικρή, το οποίο περνούσα πάρα πολύ χρόνο με την θεία μου την Παγώνα γιατί η μαμά μου έτρεχε με το σπίτι. Και είμαι μπροστά σε ένα τηλεφώνημα στο οποίο μιλούσαν και της λέει “Άσε Παγώνα μου ζορίζομαι πάρα πολύ, αλλιώς τα υπολογίζω και βγαίνουν όλο έξοδα. Παράλληλα, πρέπει να αφήνω το ενοίκιο εδώ πέρα γιατί έχουμε έξωση” και έχω καταστεναχωρηθεί τώρα που περογράφει στη θεία το οικονομικό μας πρόβλημα. Και συνεχίζει και λέει “τώρα σκέψου ότι θέλω να πάω την Ιωάννα για κούρεμα και δεν έχω χρήματα για κομμωτήριο” και έχω στεναχωρηθεί εγώ τώρα και λέω "δες τι περνάει η μαμά μου"», είπε.
Δείτε το βίντεο
Τότε αποφάσισε να βοηθήσει, κόβοντας μόνη της τα μαλλιά της, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό: «Λέω “θα βοηθήσω”. Άνοιξα το συρτάρι που ήξερα ότι η μαμά κρύβει το ψαλίδι και κάνω τακ τακ. Τα ξαναβλέπω και δεν πτοούμαι βέβαια, παίρνω ξανά το ψαλίδι και τα κόβω ακόμα πιο κοντά. Κάποια στιγμή μετά από 10 λεπτά που μιλάει η μαμά μου στο τηλέφωνο βγαίνω από το δωμάτιο και με βλέπει η μητέρα μου. Σάστισε και μου λέει "τι έκανες πουλάκι μου;". Της λέω “ήθελα να σε βοηθήσω γιατί άκουσα στο τηλέφωνο ότι δεν έχεις λεφτά να με πας κομμωτήριο". Προφανώς μετά η μαμά με πήγε στο κομμωτήριο και κατέληξα με αυτό το καπελάκι που έμοιαζα με αγόρι. Εκείνο το διάστημα φορούσα συνέχεια φουστίτσες για να μην με περνούν για αγόρι. Θυμάμαι πόσο ντρεπόμουν να πάω σχολείο την επόμενη ημέρα. Οπότε αυτή ήταν η ιστορία του σκοροφαγωμένου μαλλιού».
Όπως αποκάλυψε με ένα βίντεο στο TikTok, σε μία από τις εικόνες παρουσιάζεται η ίδια με πολύ κοντά μαλλιά και πίσω από το κούρεμά της κρύβεται μία ιδιαίτερη ιστορία. Η influencer ξεκίνησε να εξιστορεί τι ακριβώς είχε συμβεί λέγοντας: «Σου έχω πει ότι έχω μεγαλώσει σε μία μέση προς φτωχή ρε παιδί μου οικογένεια, πολύ κανονικές συνθήκες και ίσως λίγο κάτω. Οπότε η μαμά μου τότε όταν ήμουν 3 χρονών περίπου είχε μετακομίσει από τη Ρόδο που έμενε στη Θεσσαλονίκη για να είναι κοντά με τη θεία μου που έμενε τότε για να μπορεί να έχει βοήθεια με το παιδί γιατί ήταν μόνη της. Οπότε σε εκείνη τη φάση ακριβώς η μαμά μου δούλευε στο δημόσιο ως νοσηλεύτρια. Ήταν το μοναδικό εισόδημα που είχαμε στο σπίτι. Δεν είχε καμία βοήθεια από τον μπαμπά. Σε εκείνη την εποχή δίνανε δάνεια με πολύ μικρούς μισθούς, οπότε η μαμά μου είχε όνειρο της ζωής της να αγοράσει ένα σπίτι. Θυμάμαι με έπαιρνε μαζί της να δούμε διάφορα ερείπια. Και κάπως έτσι με δάνειο το οποίο θα το πλήρωνε 50 χρόνια μετά, πήραμε το σπίτι μας στην Άνω Πόλη, το σπίτι που μεγάλωσα, το οποίο ήταν ένα ερείπιο 67 τ.μ. και τσούκου τσούκου η μαμά μου έφτιαχνε».
Η Ιωάννα Τούνη, στη συνέχεια, περιέγραψε ένα τηλεφώνημα που κρυφάκουσε και την έκανε να αντιληφθεί πόσο δυσκολευόταν η μητέρα της: «Ήταν που λες ένα διάστημα της ζωής μου το οποίο δεν μπορώ να προσδιορίσω γιατί ήμουν πολύ μικρή, το οποίο περνούσα πάρα πολύ χρόνο με την θεία μου την Παγώνα γιατί η μαμά μου έτρεχε με το σπίτι. Και είμαι μπροστά σε ένα τηλεφώνημα στο οποίο μιλούσαν και της λέει “Άσε Παγώνα μου ζορίζομαι πάρα πολύ, αλλιώς τα υπολογίζω και βγαίνουν όλο έξοδα. Παράλληλα, πρέπει να αφήνω το ενοίκιο εδώ πέρα γιατί έχουμε έξωση” και έχω καταστεναχωρηθεί τώρα που περογράφει στη θεία το οικονομικό μας πρόβλημα. Και συνεχίζει και λέει “τώρα σκέψου ότι θέλω να πάω την Ιωάννα για κούρεμα και δεν έχω χρήματα για κομμωτήριο” και έχω στεναχωρηθεί εγώ τώρα και λέω "δες τι περνάει η μαμά μου"», είπε.
Δείτε το βίντεο
@j.touni Εγώ πάντως να βοηθήσω ήθελα😅✂️ Αν μεγάλωσες 90s βάλε μου φώτο στα σχόλια με το δικό σου τραγικό κούρεμα! @my7days.gr #storytime #jtouni #fyp #foryoupage #viral ♬ original sound - Ioanna Touni
Τότε αποφάσισε να βοηθήσει, κόβοντας μόνη της τα μαλλιά της, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό: «Λέω “θα βοηθήσω”. Άνοιξα το συρτάρι που ήξερα ότι η μαμά κρύβει το ψαλίδι και κάνω τακ τακ. Τα ξαναβλέπω και δεν πτοούμαι βέβαια, παίρνω ξανά το ψαλίδι και τα κόβω ακόμα πιο κοντά. Κάποια στιγμή μετά από 10 λεπτά που μιλάει η μαμά μου στο τηλέφωνο βγαίνω από το δωμάτιο και με βλέπει η μητέρα μου. Σάστισε και μου λέει "τι έκανες πουλάκι μου;". Της λέω “ήθελα να σε βοηθήσω γιατί άκουσα στο τηλέφωνο ότι δεν έχεις λεφτά να με πας κομμωτήριο". Προφανώς μετά η μαμά με πήγε στο κομμωτήριο και κατέληξα με αυτό το καπελάκι που έμοιαζα με αγόρι. Εκείνο το διάστημα φορούσα συνέχεια φουστίτσες για να μην με περνούν για αγόρι. Θυμάμαι πόσο ντρεπόμουν να πάω σχολείο την επόμενη ημέρα. Οπότε αυτή ήταν η ιστορία του σκοροφαγωμένου μαλλιού».
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