Το μήνυμα του Τάσου Χαλκιά μετά την καταστροφή του σπιτιού του στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: «Κάνε τον πόνο σύντροφο»
Το μήνυμα του Τάσου Χαλκιά μετά την καταστροφή του σπιτιού του στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: «Κάνε τον πόνο σύντροφο»
Ο ηθοποιός δημοσίευσε ένα χειρόγραφο ποίημα που μιλά για την ανάγκη του ανθρώπου να συνεχίζει τη ζωή του και να δημιουργεί
Ένα μήνυμα θέλησε να στείλει ο Τάσος Χαλκιάς, μέσα από τα social media, δύο περίπου εβδομάδες μετά την καταστροφή του σπιτιού του στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.
Ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στο Instagram ένα χειρόγραφο ποίημα που μιλά για την ανάγκη του ανθρώπου να συνεχίζει τη ζωή του και να παραμένει δημιουργικός, ακόμη και μετά από μία μεγάλη καταστροφή. Όπως αναφέρεται σε αυτό, ο καθένας πρέπει να συμφιλιώνεται με τον πόνο που βιώνει και να μην σταμάτα ποτέ να δημιουργεί.
Το ποίημα που δημοσίευσε
«ΞΑΓΡΥΠΝΩΝΤΑΣ
Όσο κι αν ήταν όμορφα…
πίσω σταμάτα να κοιτάς
ποιος είπε άλλες ομορφιές,
πως δεν θα συναντήσεις!
Μόνο λευτέρωσε το νου
κι άστονε ν’ αναπνεύσει!
Μια χαραμάδα στην ψυχή.
να βγει στο φως, να ξεπλυθεί,
με τα παιδιά να παίξει.
Ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στο Instagram ένα χειρόγραφο ποίημα που μιλά για την ανάγκη του ανθρώπου να συνεχίζει τη ζωή του και να παραμένει δημιουργικός, ακόμη και μετά από μία μεγάλη καταστροφή. Όπως αναφέρεται σε αυτό, ο καθένας πρέπει να συμφιλιώνεται με τον πόνο που βιώνει και να μην σταμάτα ποτέ να δημιουργεί.
Το ποίημα που δημοσίευσε
«ΞΑΓΡΥΠΝΩΝΤΑΣ
Όσο κι αν ήταν όμορφα…
πίσω σταμάτα να κοιτάς
ποιος είπε άλλες ομορφιές,
πως δεν θα συναντήσεις!
Μόνο λευτέρωσε το νου
κι άστονε ν’ αναπνεύσει!
Μια χαραμάδα στην ψυχή.
να βγει στο φως, να ξεπλυθεί,
με τα παιδιά να παίξει.
Περπάτα βήμα θαρετό,
πότε αργό, πότε γοργό
μη θες κάπου να φτάσεις…
Έχω αρχίσει να ξεχνώ,
άλλη φορά δε θα το πω,
ώρα να προσπεράσεις!
Για ό,τι έκανες καλό
ποτέ μη μετανιώσεις,
μην ψάχνεις ούτ’ ευχαριστώ,
μόνο ένα χάδι στην ψυχή
είν’ αρκετό, αν νιώσεις!
Να χτίζεις, να δημιουργείς
ποτέ μη σταματήσεις
κι αν σου χαθήκαν μονομιάς
όνειρα, βάσανα καημοί,
αγάπες και αναμνήσεις
σε πείσμα ανθρώπων και θεών
κάνε τον πόνο σύντροφο,
μ’ αυτόν θα τ’ αναστήσεις.
θα φύγω τώρα, θα χαθώ
κράτα το χρώμα κόκκινο
άλλο μην το αραιώσεις,
Μέγιστα μίκρυνες ζωή,
κοντεύεις να τελειώσεις.…»
Δείτε την ανάρτηση του Τάσου Χαλκιά
Ο Τάσος Χαλκιάς ήταν ανάμεσα σε εκείνους που, πριν από μερικές εβδομάδες, είδαν να χάνουν τις περιουσίες τους στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Ο γιος του, Άρης, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στο TikTok δείχνοντας εικόνες απόλυτης καταστροφής, ενώ ο ίδιος ο ηθοποιός είχε προχωρήσει σε δηλώσεις έξω από το κατεστραμμένο ακίνητο. Όπως είχε πει, έχασε την ευκαιρία να κληροδοτήσει στα παιδιά του το συγκεκριμένο περιουσιακό ακίνητο. Η σκέψη ότι θα περνούσε κάποτε στα χέρια του γιου του και της κόρης του τον έκανε κάποτε περήφανο.
«Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω; Και εκεί που ήμουν περήφανος ''θα αφήσω στα παιδιά μου'', ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι για να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνια το λέω, που κατάφερε στη ζωή του να κάνει αυτά και να αφήσει κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να το αφήσω», είχε πει χαρακτηριστικά στην εκπομπή OnLine.
Το βίντεο που είχε δημοσίευσει ο γιος του
πότε αργό, πότε γοργό
μη θες κάπου να φτάσεις…
Έχω αρχίσει να ξεχνώ,
άλλη φορά δε θα το πω,
ώρα να προσπεράσεις!
Για ό,τι έκανες καλό
ποτέ μη μετανιώσεις,
μην ψάχνεις ούτ’ ευχαριστώ,
μόνο ένα χάδι στην ψυχή
είν’ αρκετό, αν νιώσεις!
Να χτίζεις, να δημιουργείς
ποτέ μη σταματήσεις
κι αν σου χαθήκαν μονομιάς
όνειρα, βάσανα καημοί,
αγάπες και αναμνήσεις
σε πείσμα ανθρώπων και θεών
κάνε τον πόνο σύντροφο,
μ’ αυτόν θα τ’ αναστήσεις.
θα φύγω τώρα, θα χαθώ
κράτα το χρώμα κόκκινο
άλλο μην το αραιώσεις,
Μέγιστα μίκρυνες ζωή,
κοντεύεις να τελειώσεις.…»
Δείτε την ανάρτηση του Τάσου Χαλκιά
Ο Τάσος Χαλκιάς ήταν ανάμεσα σε εκείνους που, πριν από μερικές εβδομάδες, είδαν να χάνουν τις περιουσίες τους στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Ο γιος του, Άρης, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στο TikTok δείχνοντας εικόνες απόλυτης καταστροφής, ενώ ο ίδιος ο ηθοποιός είχε προχωρήσει σε δηλώσεις έξω από το κατεστραμμένο ακίνητο. Όπως είχε πει, έχασε την ευκαιρία να κληροδοτήσει στα παιδιά του το συγκεκριμένο περιουσιακό ακίνητο. Η σκέψη ότι θα περνούσε κάποτε στα χέρια του γιου του και της κόρης του τον έκανε κάποτε περήφανο.
«Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω; Και εκεί που ήμουν περήφανος ''θα αφήσω στα παιδιά μου'', ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι για να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνια το λέω, που κατάφερε στη ζωή του να κάνει αυτά και να αφήσει κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να το αφήσω», είχε πει χαρακτηριστικά στην εκπομπή OnLine.
Το βίντεο που είχε δημοσίευσει ο γιος του
@arischalkias
Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε Κανέναν.♬ Sad song by piano and violin(886018) - NOVA
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