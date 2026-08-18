Το μήνυμα του Τάσου Χαλκιά μετά την καταστροφή του σπιτιού του στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: «Κάνε τον πόνο σύντροφο»

Ο Τάσος Χαλκιάς ήταν ανάμεσα σε εκείνους που, πριν από μερικές εβδομάδες, είδαν να χάνουν τις περιουσίες τους στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Ο γιος του, Άρης, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στο TikTok δείχνοντας εικόνες απόλυτης καταστροφής, ενώ ο ίδιος ο ηθοποιός είχε προχωρήσει σε δηλώσεις έξω από το κατεστραμμένο ακίνητο . Όπως είχε πει, έχασε την ευκαιρία να κληροδοτήσει στα παιδιά του το συγκεκριμένο περιουσιακό ακίνητο. Η σκέψη ότι θα περνούσε κάποτε στα χέρια του γιου του και της κόρης του τον έκανε κάποτε περήφανο.

«Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω; Και εκεί που ήμουν περήφανος ''θα αφήσω στα παιδιά μου'', ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι για να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνια το λέω, που κατάφερε στη ζωή του να κάνει αυτά και να αφήσει κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να το αφήσω», είχε πει χαρακτηριστικά στην εκπομπή OnLine.





@arischalkias Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε Κανέναν. ♬ Sad song by piano and violin(886018) - NOVA

Περπάτα βήμα θαρετό,πότε αργό, πότε γοργόμη θες κάπου να φτάσεις…Έχω αρχίσει να ξεχνώ,άλλη φορά δε θα το πω,ώρα να προσπεράσεις!Για ό,τι έκανες καλόποτέ μη μετανιώσεις,μην ψάχνεις ούτ’ ευχαριστώ,μόνο ένα χάδι στην ψυχήείν’ αρκετό, αν νιώσεις!Να χτίζεις, να δημιουργείςποτέ μη σταματήσειςκι αν σου χαθήκαν μονομιάςόνειρα, βάσανα καημοί,αγάπες και αναμνήσειςσε πείσμα ανθρώπων και θεώνκάνε τον πόνο σύντροφο,μ’ αυτόν θα τ’ αναστήσεις.θα φύγω τώρα, θα χαθώκράτα το χρώμα κόκκινοάλλο μην το αραιώσεις,Μέγιστα μίκρυνες ζωή,κοντεύεις να τελειώσεις.…»