Η Κατερίνα Καινούργιου επισκέφθηκε με την κόρη της τον πνευματικό της: «Μια ευλογία που έγινε ζωή»
Η Κατερίνα Καινούργιου επισκέφθηκε με την κόρη της τον πνευματικό της: «Μια ευλογία που έγινε ζωή»
Πέρυσι πήγα κοντά του με μια μεγάλη επιθυμία: να αξιωθώ να γίνω μητέρα, έναν χρόνο μετά, επέστρεψα κοντά του κρατώντας στην αγκαλιά μου την κόρη μου, εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια
Μία συνάντηση με τον πνευματικό της είχε η Κατερίνα Καινούργιου, κατά τη διάρκεια της παραμονής της στα Χανιά. Μαζί της ήταν και η τεσσάρων μηνών κόρη της. Η παρουσιάστρια μέσα από μία ανάρτηση στα social media εξήγησε τη σημασία αυτής της επίσκεψης.
Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram πως πέρυσι επισκέφθηκε τον πατέρα Δημήτριο, εκφράζοντας τη μεγάλη της επιθυμία να γίνει μητέρα. Με την προσευχή του, όπως ανέφερε, της έδωσε δύναμη και ελπίδα. Έναν χρόνο μετά από εκείνη τη συνάντηση, η παρουσιάστρια τον επισκέφθηκε, έχοντας αυτή τη φορά μαζί της και το παιδί που απέκτησε με τον σύντροφό της, τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Πλέον, η επιθυμία της «έγινε ζωή», τόνισε η παρουσιάστρια.
Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφήθηκε με τον πνευματικό της και την κόρη της και έγραψε στην ανάρτησή της: «Μια ευλογία που έγινε ζωή. Υπάρχουν κάποιες συναντήσεις στη ζωή μας που δεν είναι απλώς συναντήσεις. Είναι στιγμές βαθιάς πίστης, συγκίνησης και ευγνωμοσύνης που μένουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά. Σήμερα είχα τη μεγάλη χαρά και ευλογία να επισκεφθώ τον πνευματικό μου, τον πατέρα Δημήτριο, έναν άνθρωπο ευλογημένο, που με την πίστη, την αγάπη και την πατρική του παρουσία έχει σταθεί δίπλα μου σε μια από τις πιο σημαντικές διαδρομές της ζωής μου».
Θυμούμενη τη συνάντησή τους, περιέγραψε: «Με τον Τίμιο Σταυρό οδηγό και τη Χάρη του Θεού δύναμή του, έχει σταθεί όχι μόνο δίπλα σε μένα αλλά σε αμέτρητους ανθρώπους και έχει γίνει για πολλούς πηγή πίστης, ελπίδας και παρηγοριάς. Πέρυσι πήγα κοντά του με μια μεγάλη επιθυμία στην καρδιά μου: να αξιωθώ να γίνω μητέρα. Με ευλόγησε, προσευχήθηκε για μένα και μου έδωσε δύναμη και ελπίδα. Σήμερα, έναν χρόνο μετά, επέστρεψα κοντά του κρατώντας στην αγκαλιά μου την κόρη μου. Το παιδί που τότε ήταν μια προσευχή, μια λαχτάρα και μια ελπίδα, σήμερα ήταν εκεί. Στην αγκαλιά μου. Και ο ίδιος άνθρωπος που με είχε ευλογήσει για να αξιωθώ τη μητρότητα, ευλόγησε σήμερα το παιδί μου».
Η παρουσιάστρια εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της στον Θεό, αλλά και τον πνευματικό της, ο οποίος προσευχήθηκε για εκείνη: «Πώς να χωρέσει τόση συγκίνηση σε λίγες λέξεις; Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη στον Θεό για το δώρο που μου χάρισε και βαθιά ευγνωμοσύνη για τον πατέρα Δημήτριο, για την προσευχή του, την ευλογία του και την πνευματική του καθοδήγηση. Για ορισμένους ανθρώπους δεν χρειάζεται να πεις τι χάρισμα έχουν. Αρκούν όσα έχουν ζήσει εκείνοι που τους πλησίασαν. Ο πατέρας Δημήτριος είναι ένας από αυτούς. Εύχομαι σύντομα ο πατέρας Δημήτριος να επιστρέψει στους αγαπημένους μας Αγίους Ισιδώρους, στον τόπο όπου τόσοι άνθρωποι τον γνώρισαν, τον αγάπησαν και βρήκαν κοντά του παρηγοριά, δύναμη και ελπίδα. Να τον δούμε ξανά εκεί, ανάμεσα στον κόσμο που τον αγαπά και τον περιμένει».
Κλείνοντας, η Κατερίνα Καινούργιου διευκρίνισε ότι η ανάρτηση αυτή δεν λειτουργεί ως μία επίδειξη της πίστης της, αλλά ως έκφραση ευγνωμοσύνης σε έναν άνθρωπο που της στάθηκε. «P.s :Το κείμενο αυτό δεν γράφτηκε για να διαφημίσω την πίστη μου, αλλά ως μια έκφραση ευγνωμοσύνης για τη γνωριμία μου με έναν άνθρωπο που μου επιβεβαίωσε ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν στην Εκκλησία μας κάποιοι (ίσως λίγοι βέβαια) αληθινά πνευματικοί και φωτισμένοι άνθρωποι».
Δείτε την ανάρτηση που έκανε
Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram πως πέρυσι επισκέφθηκε τον πατέρα Δημήτριο, εκφράζοντας τη μεγάλη της επιθυμία να γίνει μητέρα. Με την προσευχή του, όπως ανέφερε, της έδωσε δύναμη και ελπίδα. Έναν χρόνο μετά από εκείνη τη συνάντηση, η παρουσιάστρια τον επισκέφθηκε, έχοντας αυτή τη φορά μαζί της και το παιδί που απέκτησε με τον σύντροφό της, τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Πλέον, η επιθυμία της «έγινε ζωή», τόνισε η παρουσιάστρια.
Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφήθηκε με τον πνευματικό της και την κόρη της και έγραψε στην ανάρτησή της: «Μια ευλογία που έγινε ζωή. Υπάρχουν κάποιες συναντήσεις στη ζωή μας που δεν είναι απλώς συναντήσεις. Είναι στιγμές βαθιάς πίστης, συγκίνησης και ευγνωμοσύνης που μένουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά. Σήμερα είχα τη μεγάλη χαρά και ευλογία να επισκεφθώ τον πνευματικό μου, τον πατέρα Δημήτριο, έναν άνθρωπο ευλογημένο, που με την πίστη, την αγάπη και την πατρική του παρουσία έχει σταθεί δίπλα μου σε μια από τις πιο σημαντικές διαδρομές της ζωής μου».
Θυμούμενη τη συνάντησή τους, περιέγραψε: «Με τον Τίμιο Σταυρό οδηγό και τη Χάρη του Θεού δύναμή του, έχει σταθεί όχι μόνο δίπλα σε μένα αλλά σε αμέτρητους ανθρώπους και έχει γίνει για πολλούς πηγή πίστης, ελπίδας και παρηγοριάς. Πέρυσι πήγα κοντά του με μια μεγάλη επιθυμία στην καρδιά μου: να αξιωθώ να γίνω μητέρα. Με ευλόγησε, προσευχήθηκε για μένα και μου έδωσε δύναμη και ελπίδα. Σήμερα, έναν χρόνο μετά, επέστρεψα κοντά του κρατώντας στην αγκαλιά μου την κόρη μου. Το παιδί που τότε ήταν μια προσευχή, μια λαχτάρα και μια ελπίδα, σήμερα ήταν εκεί. Στην αγκαλιά μου. Και ο ίδιος άνθρωπος που με είχε ευλογήσει για να αξιωθώ τη μητρότητα, ευλόγησε σήμερα το παιδί μου».
Η παρουσιάστρια εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της στον Θεό, αλλά και τον πνευματικό της, ο οποίος προσευχήθηκε για εκείνη: «Πώς να χωρέσει τόση συγκίνηση σε λίγες λέξεις; Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη στον Θεό για το δώρο που μου χάρισε και βαθιά ευγνωμοσύνη για τον πατέρα Δημήτριο, για την προσευχή του, την ευλογία του και την πνευματική του καθοδήγηση. Για ορισμένους ανθρώπους δεν χρειάζεται να πεις τι χάρισμα έχουν. Αρκούν όσα έχουν ζήσει εκείνοι που τους πλησίασαν. Ο πατέρας Δημήτριος είναι ένας από αυτούς. Εύχομαι σύντομα ο πατέρας Δημήτριος να επιστρέψει στους αγαπημένους μας Αγίους Ισιδώρους, στον τόπο όπου τόσοι άνθρωποι τον γνώρισαν, τον αγάπησαν και βρήκαν κοντά του παρηγοριά, δύναμη και ελπίδα. Να τον δούμε ξανά εκεί, ανάμεσα στον κόσμο που τον αγαπά και τον περιμένει».
Κλείνοντας, η Κατερίνα Καινούργιου διευκρίνισε ότι η ανάρτηση αυτή δεν λειτουργεί ως μία επίδειξη της πίστης της, αλλά ως έκφραση ευγνωμοσύνης σε έναν άνθρωπο που της στάθηκε. «P.s :Το κείμενο αυτό δεν γράφτηκε για να διαφημίσω την πίστη μου, αλλά ως μια έκφραση ευγνωμοσύνης για τη γνωριμία μου με έναν άνθρωπο που μου επιβεβαίωσε ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν στην Εκκλησία μας κάποιοι (ίσως λίγοι βέβαια) αληθινά πνευματικοί και φωτισμένοι άνθρωποι».
Δείτε την ανάρτηση που έκανε
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